蛇年農曆新年｜旅監局料2000內地團訪港　將加強巡查多區購物熱點

蛇年將至，旅監局今日（23日）公布，內地春節黃金周假期，即1月28日至2月4日期間，將採取連串行動及措施，加強管理內地團的運作，屆時將有約2,000個內地團訪港，平均每日約250團，共約7萬名旅客人次，佔總體內地旅客人次約5%。



旅監局今日並聯同海關人員到尖沙咀、土瓜灣及紅磡，巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點，新春期間亦會繼續加強巡查。



2024年五一內地黃金周假期將至，旅監局料有約680團內地入境旅行團訪港，約2.6萬名旅客。(資料相片／梁鵬威攝)

日均約250內地團訪港 佔總內地旅客人次約5%

旅監局今日公布，根據業界提供的資料，預計接下來的內地春節黃金周假期，有約2,000個內地團訪港，平均每日約250團，共約7萬名旅客人次，佔總體內地旅客人次約5%。該批內地團較多選擇錯開個人遊旅客高峰期訪港。

旅監局已提醒持牌旅行代理商及導遊，須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定，例如在規劃景點行程時，應採取適當的分流措施，做好人流、景點和旅遊巴管理等協調工作，避免同時間有多個旅行團到訪相同景點。

持牌旅行代理商及導遊亦須時刻注意特別交通安排及景點資訊，以確保行程暢順，為旅客帶來良好的旅遊體驗。旅監局會繼續監察內地團的登記數據及資料，部署巡查及人流管理等工作。

旅監局今日聯同海關到尖沙咀等內地團購物熱點巡舖

旅監局為加強保障旅行團旅客的權益，今日聯同海關人員到尖沙咀、土瓜灣及紅磡區，巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點。旅監局將在新春期間，加派人手巡查較多旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等。

旅監局上周一（13日）參與由文體旅局召開的「統籌內地春節黃金周假期接待訪港旅客協調工作跨部門會議」。旅監局會與政府相關部門及業界單位，保持緊密溝通及加強協調。

此外，在內地春節黃金周假期，內地旅監局熱線（3698 5900），由早上9時至晚上6時，為有需要的旅行團旅客及導遊提供協助。