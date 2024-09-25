十一｜旅監局料925個內地團訪港約3.6萬人次　聯合部門巡食肆商店

十一黃金周將至，旅監局預計有約925個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約36,000人次，局方屆時會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括註冊商店、旅遊景點，及入境旅行團到訪的餐飲處所等。



旅監局指出，早前已聯同多個政府部門巡查尖沙咀天星碼頭及附近提供維港遊服務的碼頭，並到土瓜灣考察入境旅行團註冊商店及餐飲處所。至於大批內地客到訪港大，旅監局指自今年7月起便一直與相關旅行代理商溝通，較早前亦聯同警方在薄扶林道一帶指示旅遊巴於合適地點上落客。



旅遊事務專員張馮泳萍女士聯同旅監局到訪尖沙咀天星碼頭及附近提供維港遊服務的碼頭，視察相關單位有關優化人流的管理安排。(旅監局提供)

臨近2024年內地國慶黃金周假期，旅監局採取連串行動及措施加強管理內地入境旅行團的運作。旅監局分別於今年8月23日及9月20日參與國慶黃金周假期接待訪港旅客協調工作的跨部門會議，就入境旅行團管理安排與相關政府部門及業界單位溝通協調。

料黃金周925個旅行團訪港 合共約3.6萬人次

旅監局表示，內地黃金周入境大部份旅客一直以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰訪港。根據業界向旅監局提供的最新資料，預計在2024年內地國慶黃金周期間訪港的內地入境旅行團約925團，平均每日約132團，涉及旅客約36,000人次。

內地國慶黃金周假期期間，旅監局會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行。

旅監局聯同香港海關到尖沙咀、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內多個旅客購物熱點和入境旅行團註冊商店行政計劃下的註冊商店進行巡查，並提醒旅客訪港旅遊時的注意事項，加強保障入境旅行團旅客的權益。(旅監局提供)

多個部門巡維港碼頭、食肆及購物景點

旅監局於今年9月9日聯同旅遊事務署，及多個政府部門代表到訪尖沙咀天星碼頭及附近提供維港遊服務的碼頭，並到土瓜灣考察入境旅行團註冊商店及餐飲處所，視察相關單位有關優化人流的管理安排。此外，旅監局聯同香港海關在今年9月20日到尖沙咀、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點，加強保障入境旅行團旅客的權益。

內地客訪港大 旅監局偕警指示旅遊巴上落客

就不少內地入境旅行團將香港大學納入訪港的行程中，旅監局自今年7月起便一直與相關旅行代理商保持緊密溝通，並於今年8月19日晚上聯同西區警區於港大外薄扶林道一帶路段指示旅遊巴於合適地點上落客，以確保內地入境旅行團的活動能有序及妥善進行，減低對社區及市民造成的影響。

旅監局聯同西區警區進行聯合行動，於薄扶林道附近的上落客點巡查。(旅監局提供)

旅監局提醒遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》

旅監局提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定；於規劃景點行程時，應採取適當的分流措施，做好人流、景點和旅遊巴管理等協調工作，避免同一時間有過多旅行團到訪同一個地方；以及須時刻注意特別交通安排及景點相關的資訊，以確保行程暢順，為旅客帶來良好旅遊體驗。

旅監局求助熱線3698 5900的服務時間由早上9時至晚上6時，向有需要的團隊旅客及導遊提供協助。