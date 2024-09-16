導遊阿珍2.0斥內地團不購物遭釘牌　擬半年後重考　旅監局將審視

旅監局早前撤銷一名導遊牌照，涉事導遊帶團時大罵內地客。旅監局行政總裁方安妮今（16日）早在電台表示，當時30幾名團友都沒有購物，涉事導遊林俊輝在旅遊巴上斥責：「點解你哋30幾人都唔買嘢？」她認為導遊的做法無道理可言，並不專業，更影響旅遊業界「說好香港故事」。



方安妮透露，林俊輝在紀律委員會中表示有悔意，希望半年後再重新申請導遊牌，她指發牌委員會屆時將再審視其情況。



不少內地旅行團加入購物的行程。（資料圖片／黃寶瑩攝）

旅監局行政總裁方安妮今（16日）早在港台《千禧年代》表示，該團為兩天內地購物團，有30幾人，光顧某店後全團沒有購物，導遊於是在旅遊巴上斥責：「點解你哋30幾人都唔買嘢？」她批評導遊做法無道理可言，並不專業，影響業界大部分導遊努力「說好香港故事」。她續道，旅遊業最重要是顧客，講求優質服務，因此對事件完全不能接受。

方安妮：導遊維生之餘都要講道理

對於團友購物或能增加佣金，她稱導遊維生之餘都要講道理，不能因為是購物團就強迫旅客花錢，「下次帶定錢先買都得，作為消費者都可以觀察下先。」她又透露，該團為「500蚊團」，並非特別便宜，而且「人頭多，不會蝕本」；加上現時無論導遊、司機，都有每日800至千幾元基本底薪，認為待遇已是合理。

方安妮認為導遊維生之餘都要講道理，不能因為是購物團就強迫旅客花錢。（資料圖片）

指導遊有悔意 冀半年後重新申請牌照

對於撤牌決定，方表示需要通過旅監局30幾人，他們一致覺得不能接受，「一宗都不能容忍」。她強調，導遊不會因抱怨幾句就被撤牌，今次投訴人的電郵亦有足夠證據。她透露當事人2012年入行，會面時表達悔意，亦希望半年後重新申請導遊牌照，相信他在這期間會反省；屆時發牌委員會將再審視他的情況而決定。

翻查《旅遊業條例》，導遊牌照被撤銷後，不得在訂明期間提出新申請。但如旅監局信納有特殊情況，使局方有理據准許，有關人士則可在訂明期間內再次申請導遊牌。