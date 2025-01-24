北海道打卡慘劇｜香港輕鐵也有拼死打卡　內地客：車很慢不用急

一名61歲香港女遊客周四（23日），在北海道小樽市JR函館線朝里站（あさりえき）鐵軌上面向大海拍照時遭列車撞擊，送院搶救後不治。



香港的輕鐵亦備受市民及旅客喜愛，內地社交平台小紅書有不少網民分享在路軌上拍照的「打卡攻略」，指「輕鐵真的開很慢，所以不用著急」。另一「黑點」是西環堅尼地城的海旁，人車爭路多年惹人詬病。不少市民和旅客喜歡探索本港郊外，近年亦有多宗因打卡死亡的意外。



小紅書有用戶分享在輕鐵「打卡」的攻略。(小紅書相片)

危險位一：輕鐵路軌 趁列車駛經拍照

屯門、元朗及天水圍的輕鐵，近年因電影《幻愛》成為文青打卡點，亦有人讚賞令人猶如置身日本。小紅書上有用戶分享在輕鐵路軌打卡的相片，有人站在行人過路處，趁列車駛近或駛離時拍照。有人更分享「打卡攻略」，指可以趁輕鐵剛經過時站在行人路上拍照，又說「輕鐵真的開很慢，所以不用著急」。

小紅書有用戶分享在輕鐵「打卡」的攻略，指輕鐵開很慢，不用着急。(小紅書相片)

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去年8月有一男一女，深夜闖入輕鐵兆康站月台中間的路軌自拍。港鐡當時回覆指，擅闖路軌有可能構成危險，最高可被罰款港幣5,000元。

去年8月有一對男女，深夜走到輕鐵兆康站路軌疑似「打卡」。（網上圖片）

除了輕鐵，香港電車亦表示注意到有旅客在電車軌道上遊蕩拍攝、站在月台邊緣等，尤其在中環、堅尼地城和銅鑼灣頻繁出現。當車長留意到有人闖入路軌，車長會減慢車速、響號提醒行人，甚至停車。如有罕見嚴重阻礙，車長會向控制室匯報，必要時請警方到場處理。香港電車呼籲大眾切勿在軌道上遊蕩，或突然步出馬路，其中以「捐車罅」最為危險。

香港電車亦表示注意到有旅客在電車軌道上遊蕩拍攝。(小紅書圖片)

危險位二：西環海旁人車爭路

每逢周末及長假期，由港鐵堅尼地城站一帶走到海旁，多條街道都有遊客的身影。沿途的街道牌、電車、的士站，都是他們打卡目標。海旁近泓都一帶，不少遊人走出馬路打卡，導致人車爭路。汽車駛經時要慢駛或轉線，甚至有貨車司機響起長咹警示。

去年10月1日，堅尼地城海旁逼滿打卡人潮。（林遠航攝）

危險位三：獅子山獅頭 現場設警告牌

獅子山是本港行山熱點，亦是小紅書推介的深度遊路線景點之一。去年5月，37歲姓梁內地男子參加行山團登獅子山，至近獅頭位置，攀岩時不慎失足，由25米高墮崖重創。現場設有警告牌，提醒登山者盡量不要上獅頭，遊人仍絡繹不絕。

現場有警告牌，提醒登山者盡量不要上獅頭；但遊人仍然絡繹不絕。（讀者提供）

危險位四：萬宜水庫東壩 小紅書警告：請謹慎前往

今月7日，一名65歲持雙程證來港的內地女子，在萬宜水庫東壩打卡時，懷疑跣腳跌落防波堤，送抵醫院時血流披面。2020年亦曾有行山客在東壩50米高的山崖跌落海，撞到岩石傷重死亡。

西貢萬宜水庫東壩東壩。（資料圖片）

1月初，一名內地女子在西貢萬宜水庫東壩跌落防波堤受傷。

有小紅書用戶分享到萬宜水庫的打卡照，指不適合新手到訪。小紅書系統亦顯示警告字句，指「該地有風險，請謹慎前往」。

有小紅書用戶分享到萬宜水庫的打卡照，指不適合新手到訪。（小紅書圖片）

危險位五：飛鵝山自殺崖 漁護署列高危地點

自殺崖矗立在飛鵝山上，近年成為打卡勝地。地勢陡峭和險要，近年多人魂斷自殺崖，漁護署更將此處列為曾發生致命及嚴重意外的高危地點。

網上曾流傳片段，有女子沒有安全繩等裝備下，徒手攀登飛鵝山自殺崖，步出崖邊，更轉身向拍片者舉起「ok」手勢。片段惹來社交平台行山群組的批評，指群組「絕不贊成因為『打卡』，取悅其他人的讚賞而做出不愛惜自己身體和危及安全的事」。

危險位六：石澳後灘 去年兩內地客命喪

去年1月14日，6名內地客到石澳郊遊，其中3人在岸邊「打卡」拍照。期間57名的女子被大浪捲走，兩名兄弟跳入海中救人。最後女子和55歲弟弟遇溺身亡，61歲兄長則手部受傷。

警方兩日後在小紅書發帖，提醒公眾謹慎選擇打卡地點，注意安全、量力而行。帖文又提醒要觀察周邊的警告牌，「警告區域不要去，是容易發生危險的地帶」，「危險的卡咱還是不打！」

去年1月石澳3人墮海，1男1女昏迷不醒送院搶救。（資料圖片）

危險位七：香港仔、西貢綑邊遊 岩石較脆易生意外

近年興起「綑邊遊」，即沿着海邊岩石行走，徒手攀爬石壁，全程不用涉水。2022年6月一名本地62歲男子於西貢橫洲橫洲角洞「綑邊遊」，之後在對開10米海面飄浮。飛行服務隊到場救起他，可惜送院後不治。2023年5月亦有12人在香港仔鴨脷排「綑邊遊」，期間一名43歲女子被浪捲入海中，最終不治。

近年興起「綑邊遊」，即沿着海邊岩石行走，徒手攀爬石壁，全程不用涉水。。（小紅書相片）

2021年曾經網傳一段「打卡」影片，有人在海蝕洞貼着石壁前行，懷疑滑腳未有站穩，整個人沿石壁向下滑，跌入海蝕洞底的海水中，致水花四濺。

攀山專家鍾建民曾指，岩石較脆及不穩定，加上海水會令岩石變得濕滑，會有一定危險性。他又指墮海時可能會撞到礁石而暈倒，友人亦未必能及時發現或施救。

▼2021年9月 女子海蝕洞「綑邊遊」直跣洞底濺水花▼



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漁護署：郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點

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