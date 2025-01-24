港婦小樽遭撞斃 居民批旅客打卡置於險境 亦有人嘆付出生命代價
撰文：賴卓盈
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日本北海道小樽周四（23日）發生致命意外，一名61歲香港女遊客在小樽市JR函館線朝里站（あさりえき）鐵軌上拍照時遭列車撞擊，送院搶救後不治。事件導致JR函館線部分列車停運約一個半小時，19班列車受到影響，當中包括13班來往千歲機場的快速列車。
有北海道居民在社交媒體反映，意外影響他們通勤和上學交通。亦有人表示經常見到旅客走入鐵軌範圍，甚至是居民的私人土地拍攝，批評他們「旁若無人」，非常困擾居民的日常生活。有居民甚至認為有人因拍照置於險境，是「自作自受，無法同情」。
部分JR列車延誤或取消 歷時近1.5小時
JR北海道旅客鐵路公司於23日，當地時間早上約11時半，指由於朝日站發生意外，部分列車延誤和取消。至下午1點，JR北海道公布列車恢復運行。根據日本媒體報道，有19班列車受到影響，包括13班前往機場的快速列車。
有當地居民在社交媒體表達不滿，指列車停運一個多小時，耽誤上學和上班。亦有人指大批居民轉乘巴士，導致巴士站大排長龍，更有人因巴士滿座而無法上車回家。除了當地居民，亦有内地旅客指列車停運，他們只能乘搭的士前往目的地，結果花費7300日元（約370港幣）。
北海道居民：常有旅客打卡擅闖鐵軌和民宅
有北海道居民指事件並非孤例，常有旅客為拍照打卡進入鐵軌範圍，甚至擅闖居民的私人土地。他們認為不僅威脅打卡人士的安危，亦困擾附近居民，批評他們 「旁若無人」。亦有網民指旅客為拍照置自身於險地是「自作自受，無法同情」。
有居民則對事件感可惜： 「旅客本來是為了享受美好的旅行，卻為了拍照進入危險地區，付出生命代價，真的十分遺憾。」根據日本《違反鐵道營業法》，如有人未經許可進入鐵軌範圍，可以被判5年以下有期徒刑或5萬円以下罰款（大約2510港幣）。有網民就建議政府加大進入鐵軌的處罰，令旅客意識到嚴重性。
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