港婦命喪北海道小樽鐵軌　旅客為打卡「要靚唔要命」不時發生

日本北海道小樽市1月23日發生致命鐵路意外，一名來自香港的60多歲女遊客在JR函館線的軌道內拍照時，遭列車撞倒，送院後證實不治。這宗悲劇絕非個別意外，有傳媒指，北海道曾在2019年發生類似事件，當時有遊客在路軌上拍照時不憤跌倒，導致列車需要緊急煞車。



事實上，類似的事件不時在全球各地發生，例如在去年12月中，一名55歲婦人在闖入台灣阿里山森林鐵路的路軌忘我自拍時，遭小火車撞倒重傷；而在12月初則有一名中國女遊客於斯里蘭卡坐火車時，將身體伸出車外自拍，結果被拋落路軌，幸好保住大命。

55歲婦人遭阿里山小火車撞倒前一刻。（影片截圖）

這些遊客不顧危險，目的都是為了拍攝他們心目中的最美麗照片或片段。以小樽的事件為例，事發的朝里站因為一套中國電影《戀愛中的城市》曾在當地取景，結果吸引很多中國遊客「打卡」之地。

無人車站朝里站因2015上映的中國電影《戀愛中的城市》熱映，並有在該處取景而一度成為中國遊客爭相造訪景點，被形容是「看到海的車站」。（YouTube截圖）

情況就像神奈川縣鎌倉的江之島電鐵，來自世界各地的遊客在《男兒當入樽》（Slam Dunk）取景的平交道打卡，希望重現片中經典場面，惟不少人無視路面情況，導致險象環生。

《男兒當入樽》的其中一個舞台江之島電鐵鐮倉高校前站，因「打卡點」位於交通燈位，大量遊客堵塞在馬路，險象環生。（日本綜藝節目「ビートたけしのTVタックル」截圖）

有分析認為，到日本觀光的外國遊客因為文化差異，而沒有理解日本獨有的公共規定或危險地方的規則；再加上不少觀光地沒有設立多國語言的告示牌，造成遊客不知道禁止事項而發生意外。

不過即使日本人本身亦有一些缺德人士為了拍攝列車，而作出妨礙他人的行為，他們除了會闖入路軌範圍外，更公然踏私有地如農田，甚至「聲大更惡」向車站職員或乘客謾罵，令人側目。

富士山麓電氣鐵道表示已經設置日、英、中三國語言的警告牌，呼籲民眾不要進入路軌。（FNN YouTube截圖）

要解決這些問題，當局可以在觀光地派發習俗指南，或是在火車站、機場及酒店等設施利用電子告示牌，以多國語言作出提醒；另外亦可參考受到觀光公害困擾的富士山麓電氣鐵道，在路軌及平交道之間加障礙物等，提醒大家遠離軌道。

無論如何，最重要的方法始終是要培養民眾的公德意識，避免做出自私的行為。