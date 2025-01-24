北海道小樽｜港婦闖鐵軌拍照被電車撞倒亡　全因過度旅遊惹的禍？

一名60多歲的香港女遊客1月23日在日本北海道小樽的一個無人車站內，闖入鐵軌拍攝海景時被電車撞上，緊急送醫治療後證實身亡。事件隨即引發外界對日本過度旅遊問題的關注，在大量遊客湧到當地的情況下，經常會出現遊客為了「打卡」而無視當地規矩的情況，為日本民眾造成困擾之餘，最壞情況甚至會導致意外發生。本文為讀者列出3項日本深受觀光公害的事件。



日本共同網去年12月引述日本政策投資銀行（DBJ）及日本交通公社（JTBF）一份網上訪問顯示，超過3成受訪外國遊客表示自己曾在該年度訪日時遇到過度旅遊的情況。除了人多擠迫，受訪者亦認為闖入限制區域等無禮行為是另一令人憂慮的問題。

北海道人氣景點「七星之樹」

北海道作為旅遊熱點，過度旅遊的問題早已延伸至當地各處，包括位於北海道美瑛的著名景點「七星之樹」。「七星之樹」與這次涉事的無人車站朝里站類似，因日本影視文化（廣告）而聞名。

然而，隨遊客激增，部份不守規矩的人亂闖馬路，造成交通阻塞，甚至不顧指示牌警告，亂踩農地，導致農作物損失。

當地政府最終決定在14日將「七星之樹」旁的整排白樺樹砍伐「以絕後患」，一勞永逸地解決過度旅遊帶來的問題。

北海道美瑛町砍掉知名景點「七星之樹」旁的整排白樺樹，因為觀光客湧入後為了拍照擋住車道、闖入田地的狀況頻繁，讓當地人抱怨連連。（YouTube@STVニュース北海道）

富士山「打卡LAWSON」

其中富士山「打卡LAWSON」便是深受過度旅遊問題困擾多時的地方，日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）被視為「打卡」勝地，然而由於遊客過多，亂過馬路、亂拋垃圾、大量人群聚集的問題屢現。

為解決上述問題，町公所曾一度設置布幕遮擋景色，以減少人們在該處聚集。後來布幕被移除後部份問題重現。因此當地政府最新決定在馬路兩側設置欄杆，防止人們亂過馬路，避免交通意外發生。

2024年5月21日，法國遊客在日本山梨縣LAWSON便利店河口湖站前店拍攝富士山的照片。（Reuters）

旅客闖路軌「打卡」屬常態？

富士山作為「打卡」熱點，深受過度旅遊困擾的地方當然不只「打卡LAWSON」。當地原來早已發生過外國旅客無視警告，闖入鄰近富士山的鐵路路軌拍攝的情況。

富士新聞網（FNN）上月報道，在富士急行線一處可以見到富士山的平交道中，有3名來自外國的旅客站在平交道邊緣打卡，並站在路軌上擺出多個姿勢。

有外國遊客為了拍攝一張以富士山為背景的照片，冒險闖入路軌上擺「甫士」影相。（FNN YouTube截圖）

該處早已設有警告牌寫明「請不要進入軌道」和「請不要翻越欄杆」，負責營運富士急行線的富士山麓電氣鐵道指闖入路軌是很危險的行為，因此呼籲民眾不要這樣做。當時闖入的外國旅客幸沒發生任何意外，可惜的是並不是人人都能這樣幸運。