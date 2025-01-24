棚架意外｜勞工處長晤業界　研安全使用棚架方法　確保穩固防意外

針對近期多宗嚴重棚架工業意外，勞工處今日（24日）召開「提升棚架工作安全會議」，研究提升安全使用棚架的方法，確保施工時棚架穩固，避免意外發生。

勞工處處長陳穎韶主持會議，發展局、建築署、屋宇署、建造業議會、總承建商及次承建商商會（包括竹棚業及玻璃幕牆業）、工會及各相關專業學會均有代表出席。



勞工處今日（24日）召開「提升棚架工作安全會議」，研究提升安全使用棚架的方法。會議由勞工處處長陳穎韶（中）主持。(政府新聞處圖片)

勞工處今日（24日）召開「提升棚架工作安全會議」，研究提升安全使用棚架的方法。圖示勞工處與業界共同探討如何提升使用外牆棚架工作的安全。

勞工處在會上簡介過往數年發生的嚴重棚架倒塌意外，並與業界共同探討如何提升使用外牆棚架工作的安全，確保施工時棚架穩固，避免意外發生。

勞工處發言人表示：「我們希望與業界共同努力，防範此類意外再次發生。勞工處會仔細考慮業界代表的意見，繼續與相關機構及持份者等緊密合作，研究提升安全使用棚架的方法。」

發言人強調，用於穩固連接棚架於構築物外牆的「連牆器」（俗稱「拉掹」）對棚架的穩定性非常重要，連牆器的數量需要足夠並安裝穩妥，棚架（包括連牆器）須經常定期檢查，並妥善維修及保養，以確定棚架處於安全穩固的狀態。

勞工處重申，處方發出的棚架工作安全守則，已向業界闡明上述要求，並就棚架的安全提供實務指引。為確保地盤內棚架的安全穩固，總承建商與次承建商須及早作出規劃，考慮各承建商利用外牆棚架進行的工程，制定及落實合適的施工安排，從而避免施工階段不當改動棚架（包括剪斷連牆器）及不相容的工作活動同時在棚架上／附近進行，影響棚架的穩固性。