啟德地盤冧棚｜傷者花姐面部重創　夫：佢右眼睇唔到　最緊要康復

啟德發展區啟德新急症醫院地盤，昨日（13日）發生巨型棚架倒塌工業意外，造成11人受傷，其中一名61歲女傷者「花姐」，至今仍在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，情況危殆。



「花姐」的丈夫及女兒，今日（14日）探望妻子時向《香港01》透露，妻子頭部出血、面骨碎裂、右眼「睇唔到嘢」需動手術，牙齒亦有問題，手腳也受傷。他又指，得知妻子出事後「個腦都亂晒」，現時「最希望佢康復，最緊要康復」。



其中一名受傷女工「花姐」仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，其丈夫（右）與女兒（左）1月14日到醫院探望。（左朗星攝）

花姐的丈夫表示，妻子本身間中在地盤做散工。昨日事發後，她最先被送到聯合醫院搶救，之後再被轉送到設備較齊全的伊利沙伯醫院留醫。他驚聞妻子出事，頓感「個腦都亂晒」，最初趕到醫院時，由於妻子正在搶救，故一直未能與她見面，只從他人口中得知妻子清醒。

啟德地盤冧棚｜中建：暫停施工及檢查全港地盤 一對一跟進傷者

啟德承昌道新急症醫院地盤1月13日在巨型棚架倒塌，其中一名受傷女工仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，其丈夫（中）與女兒（左）1月14日到醫院探望。（梁偉權攝）

他稱，妻子的情況需要多個不同專科的醫生聯合會診，他暫時未見到主診醫生，但知道妻子頭部有輕微出血、面骨碎裂、牙齒有問題，手腳均有受傷，其中手部需要以固定器固定。她右眼亦懷疑因視網膜受傷而「睇唔到嘢」，需要動手術，現時手術已完成，但詳細情況仍要等與醫生見面後才清楚。

丈夫又說，至今未知妻子事發時是正在棚架上工作，還是被塌下的棚架壓傷，現時心中所想的，就只有「最希望佢（妻子）康復，最緊要康復」。

倒塌的棚架已被拆散。（翁鈺輝攝）

事發於昨日（13日）下午約3時59分，地盤內一幅面積約20乘60米的巨型棚架倒塌，有工人一度被困。事件中共7男4女（47歲至61歲）受傷，分別送到聯合醫院和伊利沙伯醫院救治，其中5人經敷治後已出院；另有6人留醫，當中4人一度危殆、1人一度情況嚴重。至今日（14日）早上11時，仍有一名61歲女工情況危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

警方及消防於昨晚於事發現場交代案情，消防表示花約一小時救援；警方則指，基於案件嚴重，東九龍總區重案組接手調查，會聯同有關政府部門進行多方位及深入調查，亦會檢視有無人需要負上刑事責任。

現場是承昌道啟德發展區的新急症醫院地盤。（翁鈺輝攝）

記者今早再到地盤現場，可見倒塌的棚架已被「解體」拆散，工人將它們逐一移走。而警方重案組亦到場續查事故。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，勞工處正全速調查事故，並發出6張「暫時停工通知書」，勒令停止有關棚架的工作。他稱，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

該地盤承建商中國建築工程（香港）有限公司今晚（14日）表示，公司高度關注事件，除已停工的棚架工程外，已即時要求該地盤暫停所有施工工作，並進行全面安全檢查。中建續指，公司將全力配合相關部門徹查事件原因，並已經委派專人「一對一」跟進受傷工友及家屬的需求，將提供一切適切協助。公司即日起，將對香港所有在建地盤的棚架工程，進行全面安全檢查，確保施工安全。

今早（14日）所見，倒塌的棚架已被拆散。（翁鈺輝攝）

▼1月13日事發現場情況▼

20米乘60米的巨型棚架倒塌，多人受傷。（讀者提供）

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，其中一人被困在棚架上（紅圈示），有消防員游繩施救。（讀者提供）

一名繫有安全繩的女工人被夾於多條棚竹之間，其粉紅色頭盔亦甩脫。（讀者提供圖片）

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▼1月13日傷者送院情況▼