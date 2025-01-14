啟德地盤冧棚｜孫玉菡：盡快開「武林大會」　檢視工地流程

啟德發展區的啟德新急症醫院地盤，昨日（13日）發生嚴重工業意外，腫瘤科大樓一幅60米乘20米的巨型棚架倒塌，勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）表示政府關注昨日棚架工業意外，表示會加大巡查，政府會召集承建商、棚業開「武林大會」集思廣益，檢視整個工地流程有沒有地方優化調整，確保不出現風險。



孫玉菡稱會盡快就棚架安全召開「武林大會」（鄭子峰攝）

孫玉菡繼昨日回應了啟德的塌棚架意外後，今日（14日）再次在出席活動後回應事件，強調大型棚架作業要在四個方面做工夫，包括停工、調查、採取行動。第二是加強巡查，表示政府會加大巡查。第三做警示，包括網頁及手機程序發出警示。第四要共商，表明會盡快召開業界「武林大會」檢視整個工地流程有沒有地方優化調整，確保不出現風險。

孫玉菡否認現時涉及工業意外的罰則欠阻嚇力（鄭子峰攝）

被問及初步調查是否涉及有人跟守則？是否職安健有不足？孫玉菡回應指，早前修訂棚架工作守則，要視乎意外有否違反守則，要開大會召集各方人士，要找到施工流程有否地方改善優化，規避風險。

至於今早（14日）在藍田工地發生的另一宗工業意外，他表示密切留意，政府會巡查之外，他表示天氣寒冷，希望工友工作加倍小心。

否認罰則欠阻嚇力

兩日內接連發生嚴重工業意外是否地盤監管不足？孫玉菡指工友要跟安全守則，希望有更好的職業安全文化，政府會持續巡查、執法。而意外頻生是否代表罰則阻嚇力不足，會否修訂增加阻嚇性？孫玉菡表示，職安健條例巡公訴最高罰款1000萬、監禁兩年，認為有阻嚇力，同時要確保棚工跟守則，部分工人雖然不是棚工，但要靠棚工作，例如玻璃幕牆作業等。

▼1月13日．啟德事發現場▼

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至於當局巡查具體的統計資料，孫玉菡指手頭沒有資料，盡可能加強巡查，人手資源不是無限，要優先巡查高風險地點。他指，要進一步提升大家守規合法意識，指搭棚工作安全為人為己，盡快召開「武林大會」，希望消除風險。

問及會否公布兩次工業意外的報告，他表示意外發生後要時間調查，法庭程序完成前不適宜透露資料。

消防指，由挖泥車重量大，連同石躉壓住垃圾車，所以要用吊臂車提升才能救出被困乘客。（黃偉民攝）

昨日的冧棚事故，造成11人受傷。截至今日（14日）上午，1名傷者情況仍然危殆。至於今早藍田連德道的工業意外，一架挖泥車疑失平衡由4米高斜坡跌下，撞到斜坡工程一幅約15米乘5米圍網後，連同石躉壓住中食環署外判垃圾車的車頭，三人受傷。