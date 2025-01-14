啟德地盤冧棚｜中建：暫停施工及檢查全港地盤 一對一跟進傷者
撰文：凌逸德
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啟德發展區啟德新急症醫院地盤，昨日（13日）發生塌棚嚴重工業意外，11人受傷，其中一名61歲女傷者仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。該地盤承建商中國建築工程（香港）有限公司今晚（14日）表示，公司高度關注事件，除已停工的棚架工程外，已即時要求該地盤暫停所有施工工作，並進行全面安全檢查。
中建續指，公司將全力配合相關部門徹查事件原因，並已經委派專人「一對一」跟進受傷工友及家屬的需求，將提供一切適切協助。公司即日起，將對香港所有在建地盤的棚架工程，進行全面安全檢查，確保施工安全。
事發於昨日（13日）下午約3時59分，地盤內一幅面積約20乘60米的巨型棚架倒塌，有工人一度被困。事件中共7男4女（47歲至61歲）受傷，分別送到聯合醫院和伊利沙伯醫院救治，其中5人經敷治後已出院；另有6人留醫，當中4人一度危殆、1人一度情況嚴重。至今日（14日）早上11時，仍有一名61歲女工情況危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部。
記者今早再到地盤現場，可見倒塌的棚架已被「解體」拆散，工人將它們逐一移走。而警方重案組亦到場續查事故。
勞工及福利局局長孫玉菡稱，勞工處正全速調查事故，並發出6張「暫時停工通知書」，勒令停止有關棚架的工作。他稱，若調查發現有違例事項，定會依法處理。
▼1月13日事發現場情況▼
警方及消防於昨晚於事發現場交代案情，消防表示花約一小時救援；警方則指，基於案件嚴重，東九龍總區重案組接手調查，會聯同有關政府部門進行多方位及深入調查，亦會檢視有無人需要負上刑事責任。
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▼1月13日傷者送院情況▼
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