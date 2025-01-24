電話騙案｜自由黨調查：五成人未聞警防騙視伏器　有苦主欲輕生

近期多名内地大學生遇到電話騙案，自由黨今日（24日）公布「香港陌生和無來電顯示的電話」問卷調查，發現近五成受訪者每日平均收到1至5次陌生和無來電顯示的電話，自由黨南區區議員梁進指，曾收到不少求助個案為專業人士，其中有個案更在懷疑受騙後有輕生念頭，希望社會各界能加以關注。

對於警方推出的「防騙視伏器」，調查指五成受訪者沒有聽過防騙視伏器，即使有安裝應用程式，卻有近三成受訪者表示自己沒有使用。



對於警方推出的「防騙視伏器」，調查指五成受訪者沒有聽過防騙視伏器，即使有安裝應用程式，卻有近三成受訪者表示自己沒有使用。（自由黨提供）

五成人每日平均收1至5次陌生來電

自由黨於去年12月3日至今年1月13日以電話問卷形式訪問香港居民，以了解他們對陌生和無來電顯示電話的取態，並收到2139份有效回覆。調查發現，近五成受訪者每日平均收到1至5次陌生和無來電顯示的電話，更有接近一成平均每日收到11次或以上。不過，近四成受訪者表示，安裝程式能有效減低和阻截陌生來電。

自由黨請市民提高警覺，遇可疑電話時要保持冷靜並要求對方核實身份。此外，市民應留意市面上有很多不同應用程式，都能成功減少陌生來電。

自由黨南區區議員梁進指出，曾收到不少求助個案涉及不同年齡層，有不少更為專業人士，其中有個案更在懷疑受騙後有輕生念頭，希望社會各界能加以關注。（自由黨提供）

五成受訪者無聽過警方「防騙視伏器」 三成安裝者無用

對於警方推出的「防騙視伏器」，調查指五成受訪者沒有聽過防騙視伏器，即使有安裝應用程式，卻有近三成受訪者表示沒有使用。自由黨認為，警方應加強宣傳，又指「防騙視伏器」有明顯作用，因為372位有安裝和使用防騙視伏器的受訪者中，有逾七成受訪者認爲應用程式有或間中協助識別或阻截「可疑來電」。

選委界立法會議員李鎮強建議，電訊公司應研究能否在售賣電話前預先安裝相關減低和阻截陌生來電的應用程式，以協助市民降低受騙風險。

立法會議員李鎮強建議電訊公司應研究能否在售賣電話前預先安裝相關減低和阻截陌生來電的應用程式，以協助市民降低受騙風險。（自由黨提供）

區議員：不少求助者為專業人士 疑受騙後欲輕生

自由黨南區區議員梁進指出，曾收到不少求助個案涉及不同年齡層，有不少更為專業人士，其中有個案更在懷疑受騙後有輕生念頭，希望社會各界能加以關注。自由黨東區區議員曾卓兒表示，她每月均舉辦兩次法律諮詢講座，每次平均都收到約6至8個求助個案，可見情況之嚴重。

自由黨南區支部主席、南區增選委員林澤輝認為，在成本效益可控下，政府應資助市民，特別是65歲或以上的長者安裝辨別可疑來電的應用程式。

2024年首季電騙升三倍至逾7.8億 六成人贊同政府資助市民安裝程式

調查又指，接近六成受訪者表示，政府應資助市民安裝辨別可疑來電的程式。自由黨南區支部主席、南區增選委員林澤輝認為，在成本效益可控下，政府應資助市民，特別是65歲或以上的長者安裝辨別可疑來電的應用程式。翻查2024年首季數字，電話騙案涉及的騙款已飆升至三倍至逾7.8億元，因此，若政府能資助民使用應用程式，甚或自行研發應用程式，將對整個社會和經濟將有莫大效益。