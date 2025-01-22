緬甸詐騙營｜再有港人日前獲釋 保安局︰泰國有關部門願全力協助
撰文：歐陽德浩
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緬甸詐騙營死灰復燃，日前再有一名被誘騙到東南亞的港人獲釋。保安局今日（22日）公布，專責小組成員於昨日（21日）抵達泰國，今日與泰國國家警察轄下單位，以及中國駐泰王國大使館會面，協助該名獲釋港人盡快回港。而泰國當局給予正面回應，並表示會全力協助。
專責小組成員昨日抵埗泰國 確認該獲釋港人情況
保安局今晚公布，來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員，昨日抵埗泰國後，隨即與不同單位聯絡，確認該名港人的實際情況，並在今日與泰國國家警察轄下的移民拘留中心主管會面，商討協助有關獲救港人盡快返港。對方給予正面回應，並表示會全力協助。
保安局感謝中國領事館對該港人提供協助
保安局表示，專責小組成員其後聯同香港駐曼谷經濟貿易辦事處代表，與中國駐泰王國大使館人員會面，商討有關個案的最新情況，以及如何盡力營救餘下受困的求助港人。專責小組成員亦感謝領事館人員對該名港人提供協助，包括前往探視及提供物資。
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