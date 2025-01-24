啟德體育園｜直擊6.3萬人大演練　續有觀眾誤帶保溫水樽須放閘口

啟德體育園今晚（24日）舉行第三次演練，動員約6.3萬人，其中4.8萬人是公務員，為歷來規模最大演練。政府早前公布，首階段在傍晚6時正開放予測試者進場，下午5時半現場直擊，發現只有約100名測試者準備進場，大部份為關愛隊及地區組織人士，暫時未見其他公務員的蹤影。另外，再有觀眾不清楚場館的規定，誤帶保溫水樽，只能放在閘口外的置物架。



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開場前半小時僅百人準備進場 大部份為關愛隊及地區組織人士

啟德體育園演練跨部門記者會早前表示，今日首階段在傍晚6時正開放予測試者進場。記者於下午5時半到啟德主場館直擊，發現四周有大量警員駐守，另有約100名測試者準備進場，大部份為關愛隊及地區組織人士，他們正在集合地點附近打卡留念，但暫時未見其他公務員的蹤影。

有長者攜帶長遮進場被拒。（吳美松攝）

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直至下午5時45分，現場已聚集約200人準備進場，啟德主場館亦開放安檢。不過，繼早前兩次演練的欖球賽及慈善演唱會後，再有觀眾不清楚場館的規定，誤帶保溫水樽，只能放在閘口外的置物架。

政府今晚舉行啟德體育園歷來規模最大的演練，同時使用三個場館包括主場館、體藝館及青年運動場，動員約6.3萬人，其中4.8萬人是公務員，達到最高可容納人數，以測試滿載後的運作情況。其中主場館將舉辦「守護香港，音樂傳承大匯演」，各紀律部隊的樂隊聯合演出，歷時約1.5小時。

演練分三個階段 晚上9時半有約6萬人同時離開

演練分為三個階段，首階段有約5萬名測試者，於傍晚6時正自然進場，按指定座位入座。第二階段模擬主場館突發事件，有約1.3萬人進入啟德體藝館和啟德青年運動場，其中體藝館在入座後的晚上9時15分，將舉行由演練專責組安排的緊急疏散演習。

第三階段測試自然離場的交通安排，有逾6萬人在晚上9時30分接近同時間離開。專責組會收集人流數據分析，評估對啟德一帶居民的影響，並邀請在場人士問卷調查。

▼1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會場內及散場情況▼



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上周六慈善演唱會因扶手電梯故障延遲半小時舉行

啟德體育園主場館上周六（18日）曾舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。演唱會原定於傍晚6時正舉行，由於H閘口內的其中一條扶手電梯發生故障，需要啟動緊急應變機制，最終延遲至6時35分開始。