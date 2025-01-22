啟德體育園｜周五跨部門演練涉6.3萬人　測3場館達人數上限後運作

啟德體育園演練跨部門記者會今日（22日）舉行，跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，啟德體育園將於周五（24日）晚上舉行第三次演練，將同時使用三個場館包括主場館、體藝館及青年運動場，動員6.3萬名公務員、政府僱員等人參加，達到最高可容納人數，測試達上限後的運作情況。其中，主場館會舉辦「守護香港，音樂傳承大匯演」，各紀律部隊將進行歷時約1.5小時的樂隊聯合演出。



啟德體育園主場館。（資料圖片 / 羅國輝攝）

跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，去年10月至今舉行超過10場演練，性質包括主場館、體藝館及青年運動場，測試場地數量、規模循序漸進。

他說，周五（24日）演練將使用三個場館，包括主場館、體藝館及青年運動場，並動員為6.3萬人參加，達到三個場館最高可容納人數，測試達上限後的運作情況。參與者包括八成公務員、政府僱員及社區團體成員等，測試自然進場、離場安排、特別班次巴士及的士上落客等。

演練目的是評估啟德體育園及周邊設施，包括公共運輸交通及中央廣場在舉辦最高容納人數的承載能力。因應性質及規模，專責組織設定不同事件，以過往經驗，尋找風險點為目標，提高安全系數，從而制定預備方案，希望強化部門之間合作。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，啟德體育園將於周五（24日）晚上舉行第三次演練，將同時使用三個場館包括主場館、體藝館及青年運動場，動員6.3萬名公務員、政府僱員等。（廖雁雄攝）

演練分開三階段，首階段為黃昏6時時分的自然進場測試，約5萬名測試者，根據指定座位入座。次階段是晚上8時的主場館模擬突發事件，會舉辦「守護香港，音樂傳承大匯演」，各紀律部隊將進行歷時約1.5小時的樂隊聯合演出；晚上9時15分的體藝館將舉行緊急疏散演習，青年運動場亦會有自然離場測試；第三階段於晚上9時30分測試自然離場的交通安排，共6萬人在接近同一時間離開，專責組會收集人流數據分析，評估對居民的影響，亦會邀請在場人士進行問卷調查。

周一鳴表示，演練期間，往來行人路不會完全封閉，市民可以使用周邊道路乘搭港鐵。專責組會繼續以「紅隊」概念舉行測試，協助不同持份者優化措施。