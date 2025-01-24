啟德體育園｜今動員6.3萬人測試3場館 港鐵加強屯馬綫列車服務
撰文：何瑞芬
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啟德體育園今日（24日）再有大型演練，會同時測試可容納5萬人的主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，料6.3萬人參與。港鐵稱會在屯馬綫宋皇臺站和啟德站調整服務，包括加密班次至與早上繁忙時間相若、安排「吉車」候命等，並會實施人群管理措施，乘客或需在站外輪候分批進入車站。
「空載列車」候命 加派車站人手協助
港鐵稱，今日測試期間會提升客流管理措施規模及列車服務，屯馬綫列車服務將會加密至早上繁忙時間相若水平，亦會安排「空載列車」候命，適時調整服務；晚間觀眾離場時段，適度加密東鐵綫及觀塘綫班次。
另會加派車站人手協助乘客，並於晚間特定時段，特別是觀眾離場時，啟德站B、C及D出入口將「只作入站」，啟德站A出入口將「只作出站」；宋皇臺站的D出入口「只作入站」。
港鐵呼籲乘客為行程預留充裕的交通時間，等候進入車站時保持忍讓和耐心， 並遵從警方及車站人員指示。當採取人潮管制措施時，乘客或需額外等候時間，要在站外輪候何分批入站。
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