消息：啟德體育園將於3.1正式開幕 主場館將辦大型表演
撰文：譚皚璧
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啟德體育園三個場館已進行多次演練，政府今晚將再動員約6.3萬人，舉行歷來規模最大的演練，開幕籌備工作正進行得如火如荼。據了解，啟德體育園將於3月1日正式開幕，屆時主場館將舉辦大型表演，但相關詳情仍有待文化體育及旅遊局公布。
港府至今未正式公布啟德體育園的開幕日期，但有連場體育盛事及音樂表演，早已排期輪着出爐。首先3月4日至9日在體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，屆時將雲集世界排名前32名的頂尖桌球手出賽；3月28日至30日則會在主場館舉辦香港國際七人欖球賽。演唱會方面，則有4月8日至12日的英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay；4月25日至26日的謝霆鋒；6月27日至29日的台灣天王周杰倫，其中Coldplay的4日演唱會，門券早已全部售罄。
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