蛇年過關｜落馬洲、深圳灣管制站　周六起分階段特別交通安排一覽

蛇年將至，警務處今日（24日）公布，將由明日（1月25日）起至大年初五（2月2日）期間，分別在落馬洲及深圳灣邊境管制站，分三階段及兩階段，實施特別交通安排，方便市民及旅客過關。



警務處公布，將由1月25日至2月2日期間，在落馬洲及深圳灣邊境管制站會分階段實施特別交通安排，方便市民及旅客過關。警方期間會繼續採取交通執法行動，駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

落馬洲邊境管制站三階段特別交通安排如下︰



第一階段︰所有車輛沿用現有行車路；



第二階段︰要求公共運輸車輛如跨境巴士、專線小巴及的士，改用貨車通道進入貨車等候區，並按指示進一步前往所屬落客區；



第三階段︰要求跨境私家車進入預設等候區，再按指示前往旅檢區辦理離境手續。



深圳灣邊境管制站兩階段特別交通安排如下︰



第一階段︰所有車輛沿用現有行車路；



第二階段︰要求跨境私家車沿貨車通道進入預設私家車等候區，待進一步指示駛往旅檢區辦理離境手續；貨車及公共運輸車輛的交通安排則維持不變。

