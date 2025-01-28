除夕交通封路｜港鐵本地線通宵行駛　7特別巴士線年初一凌晨限定

今日（28日）年廿九大除夕送龍迎蛇，料不少市民今晚外出吃團年飯及行年宵市場，港鐵下午3時起加密班次，主要本地路線通宵行駛，但不包括東鐵線上水至羅湖及落馬洲站；羅湖、落馬洲支線及深圳灣口岸也沒有延長通關時間或通宵通關安排。巴士、專線小巴等將會加強部份路線的服務，下文詳盡列出相關安排。



運輸署今日將在港島區（包括銅鑼灣、天后近維多利亞公園一帶）、九龍區（包括黃大仙祠、觀塘遊樂場及油麻地社區中心休憩花園（榕樹頭公園））及新界區（包括荃灣沙咀道遊樂場、上水石湖墟、屯門天后廟廣場及沙田源禾遊樂場附近一帶）多處地點分階段實施封路及交通改道。



運輸署農曆新年除夕的特別交通及運輸安排

相關特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。

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全港多區除夕起分階段實施封路及交通改道

全港各區將於除夕起分階段實施封路及交通改道，部分地區的停車位、的士站及公共小巴站會暫停使用。因應封路，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線，會臨時改道或暫停服務，相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移。

同時警方在農曆新年期間繼續交通執法，所有違例停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下，被拖走或被重複票控，包括以下地區︰

．港島區包括銅鑼灣、天后近維多利亞公園一帶；



．九龍區包括黃大仙祠、觀塘遊樂場及油麻地社區中心休憩花園及；



．新界區包括荃灣沙咀道遊樂場、上水石湖墟、屯門天后廟廣場及沙田源禾遊樂場一帶。



港鐵將於除夕下午3時起加密班次。（資料圖片／盧翊銘攝）

港鐵除夕下午3時起加密班次 不通宵行駛至羅湖及落馬洲站

港鐵路線除了機場快線，將於除夕下午3時起加密班次，其他時段則因應乘客需求加強服務，包括︰

．港鐵路線（機場快線除外）下午3時起加密班次，並在其他時段因應乘客需求而加強服務；



．港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線（來往金鐘至上水）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務，但不包括機鐵、迪士線及東鐵線上水至羅湖站及落馬洲站；



．港鐵巴士第506、K51及K54A號線將延長服務時間。



巴士加價｜消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

有7條特別巴士路線大年初一凌晨提供服務

巴士方面，有7條特別巴士路線將於大年初一（29日）凌晨，提供特別巴士服務，包括城巴第38S；九巴第N43、N64P、N243、N272；及過海巴士第N116及N601號線。

230條巴士路線將會調整班次，開出時間或取消部分路線的特別班次，包括包括36條城巴、121條九巴及73條隧巴路線。九巴並會延長14條路線的服務時間，另加強7條路線的服務。

電車會延長服務至翌日凌晨1時30分。(資料圖片／廖雁雄攝）

共14條專線小巴路線延長服務時間 電車延至翌日凌晨1時半

港島、九龍及新界區共14條專線小巴路線，會延長服務時間。至於電車會延長服務至翌日凌晨1時30分，並因應乘客需求情況加強服務。

中環至半山自動扶梯系統，將延長服務時間至年初一凌晨3時。

港島、九龍及新界區共14條專線小巴路線，會延長服務時間。（資料圖片／夏家朗攝）

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。

警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民可留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。

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