農曆新年交通｜九巴4路線及皇巴士　11歲或以下1.25至2.2免費任搭

蛇年將至，大批居民將來往香港和內地拜年賀歲。九巴推出農曆新年優惠，年廿六（1月25日）至年初五（2月2日）11歲或以下兒童憑小童八達通，可無限次免費乘搭皇巴士及四條九巴口岸路線，分別前往落馬洲管制站（皇崗口岸）、落馬洲支線管制站（福田口岸）及香園圍管制站（蓮塘口岸）。



九巴及皇巴士新年推出小童免費任搭優惠。（九巴網站截圖）

提供小童免費優惠的巴士路線包括來往新田與落馬洲管制站（皇崗口岸）的皇巴士、來往天水圍至落馬洲支線管制站（福田口岸）B1線。往返香園圍管制站（蓮塘口岸）則有3條線，包括B9、B9A及79K，分別來往屯門站、元朗及上水。11歲或以下兒童要憑小童八達通乘車，才能享有優惠。

九巴及龍運又預計農曆新年期間，將有大批市民及遊客經各口岸外遊或到香港各處遊覽，將按客量情況，適時加強多條接駁路線。