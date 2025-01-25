六合彩新春金多寶｜1.88億頭獎正售票　2.2開獎　即睇4大最旺號碼

蛇年新春橫財夢來了！馬會將於2月2日大年初五舉行六合彩新春金多寶攪珠，特設1.5億元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，將是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模新春金多寶。新春金多寶獎券今晚（25日）六合彩攪珠後已開始發售，下文即看過去10期六合彩新春金多寶最旺號碼，以及尚未破蛋號碼。



▼2024年2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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新春金多寶四號碼最旺︰3、13、43及48

翻查過去10期的六合彩新春金多寶，3、13、43及48最旺，均出現4次。另有3個號碼曾出現3次居次，分別為15、29及35。暫有10個號碼尚未破蛋，分別為6、7、8號、9、21、22、26、33、38及41。

累計三大最旺號碼：30、49、24

截至今晚攪珠前，根據馬會統計，自2002年7月增至49個號碼後，攪出最多為30號，合共494次；49號排第二，累計有487次；第三為24號，合共480次；其後依次為22號、10號及13號，分別出現476次、472次及471次。

至於冷門號碼，首位為19，只出現409次；其次為25號，累計420次；第三為23號，出現421次。

馬會大年初三動用三T儲備撥出多寶

馬會將於大年初三（1月31日）舉行的「農曆新年賽馬日」動用三T儲備，撥出多寶，若以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1,800萬元

另當日的四重彩及四連環合併彩池，亦會注入280萬元多寶。「農曆新年賽馬日」的各項彩池，將於年初二（1月30日）中午12時開始接受投注。