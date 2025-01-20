1.88億六合彩新春金多寶｜2月2日晚攪珠　即睇近15年攪珠結果

蛇年新春橫財夢來了！馬會公布，將於2月2日（星期日）舉行六合彩新春金多寶攪珠，特設1.5億元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，將是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。新春金多寶獎券將於1月25日（本星期六，年廿六）晚上攪珠後開始發售。



馬會表示，包括賽馬多寶及六合彩新春金多寶，農曆新年正月將提供合共2.28億元的新春大賞。



▼2024年2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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另外，馬會公布，將於年初三（1月31日）舉行的農曆新年賽馬日動用三T儲備，撥出多寶，若以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1,800萬元；另當日的四重彩及四連環合併彩池亦會注入280萬元多寶。賽馬日的各項彩池，將於年初二（1月30日）中午12時開始接受投注。此外，馬會表示將會在農曆正月餘下共7個本地賽馬日（2月5日至2月26日）注入其他多寶，適時公佈詳情。