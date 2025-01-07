六合彩結果｜頭獎2注中　瓜分1.38億超預期獎金　即刻入嚟對號碼

六合彩上周四（2日）攪珠的新年金多寶頭獎無人中，跳過一期至今晚（7日）攪珠，馬會預計頭奬如10元一注獨中，幸運兒可捧走高達1.28億元，引發全城為橫財夢瘋狂，今日不少投注站排長龍等買彩票。



投注今晚9時15分截止，總投注額接近3.29億元（328,821,743元）。假設全部投注10元一注，即至少有3,288萬注爭奪今次頭獎。馬會公布，今晚有兩注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元，即頭獎奬金總共1.38億元，比馬會預期超出1,000萬元。



頭獎高達1.28億元的六合彩今晚攪珠，過往開出最多頭獎的中環士丹利街投注站門外大排長龍。（黃浩謙攝）

今晚攪出號碼為：8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。

1月7日六合彩結果。（馬會直播截圖）

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



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1月7日六合彩派彩結果。（馬會直播截圖）

今晚頭獎實際「1注」加兩注「0.5注」中 即三張彩票中獎

馬會公布，今晚有兩注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元（69,234,020元），即頭獎基金合共1.38億元(138,468,040元）。今晚實際是1注中（投注10元一注）加兩注「0.5注」中（投注5元一注），即有三張彩票中頭獎。中「0.5注」幸運兒再對分頭獎獎金，各得3,461萬元。

二獎有14注中，每10元一注派彩844,560元；三獎有651.5注中，每10元一注派彩48,390元；中三個正選號碼為七獎，每10元一注派彩40元，今晚多達59.6萬注中，涉及派彩金額已2,384萬元。

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兩期錄得巨額投注額 馬會先得「橫財」3420萬

每期六合彩攪珠總投注額中，25%會撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金，另6%為馬會獎券有限公司的佣金。連同上周四2.41億元投注額，兩期投注額合共5.7億元，即馬會可袋佣金已有3,420萬元。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



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今晚若$10一注獨中頭獎將獲1.28億彩金破紀錄

六合彩經歷近50載，從未有幸運兒10元一注獲得過億元彩金，目前最高派彩紀錄為2021年8月26日攪珠，當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。馬會估計今晚攪珠頭獎彩金將高達1.28億元，若以10元一注獨中，會是史上獲得最高六合彩頭獎彩金。

由2011年至上周四，總共有19次億元頭獎彩金攪珠，每次都引起全城瘋狂，投注博中橫財。其中2016年3月1日「六合彩40周年金多寶」，總投注額便達4.46億元（446,395,296元），頭獎有5注中，瓜分1.36億元頭獎彩金，每10元一注獲2,722萬元。2011年5月20日、2014年9月13日及2016年5月10日，都錄得約3.5億元總投注額。

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