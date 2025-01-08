六合彩1.28億頭獎「2注」中分布曝光　3「組」幸運兒有人10蚊中

周二（7日）晚六合彩攪珠幸運兒可捧走高達1.28億元，引發全城橫財夢，多個投注站有長龍，總投注額更接近3.29億元（328,821,743元）。結果，馬會公布兩注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元。至於「兩注」幸運兒分布曝光，據了解，今次頭獎有3「組」幸運兒，當中有人10元一注中頭獎，而該投注者是以戶口投注，另有兩「組」幸運兒分別5元中半注，每人分3,461萬元，當中有半注是在投注站以現金投注。



頭獎高達1.28億元的六合彩今晚攪珠，過往開出最多頭獎的中環士丹利街投注站門外大排長龍。（黃浩謙攝）

2025年第二期攪出號碼為：8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。

1月7日六合彩結果。（馬會直播截圖）

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



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1月7日六合彩派彩結果。（馬會直播截圖）

有「半注」頭獎於投注站以現金投

馬會公布，昨晚有兩注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元（69,234,020元），即頭獎基金合共1.38億元(138,468,040元）。

據了解，今次頭獎有3「組」幸運兒，當中有人10元一注中頭獎，而該投注者是以戶口投注，另有兩「組」幸運兒分別5元中半注，每人分3,461萬元，當中有半注是在投注站以現金投注。

二獎有14注中，每10元一注派彩844,560元；三獎有651.5注中，每10元一注派彩48,390元；中三個正選號碼為七獎，每10元一注派彩40元，今晚多達59.6萬注中，涉及派彩金額已2,384萬元。

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兩期錄得巨額投注額 馬會先得「橫財」3420萬

每期六合彩攪珠總投注額中，25%會撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金，另6%為馬會獎券有限公司的佣金。連同上周四2.41億元投注額，兩期投注額合共5.7億元，即馬會可袋佣金已有3,420萬元。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



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