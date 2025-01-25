阿Mo無悔過去受創仍研究舞步　復康不斷升呢　父：從比卡超到雷超

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（25日）轉發第131周代禱信。Mo父李盛林在信中以精靈寶可夢的比卡超進化至雷超，形容阿Mo復康過程經歷艱難刻苦的訓練與蛻變。

李盛林提到，阿Mo回顧過去沒有後悔，在嚴重受創不能動彈的日子仍不忘觀看不同的跳舞片段，研究舞步和舞姿，至今仍盼望有朝一日站起來，再次跳出美妙的舞姿。李盛林又指阿Mo第一階段的治療結果令人鼓舞，接下來將有四大目標，包括開始學習控制電動輪椅代步等。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo父︰比卡超象徵阿Mo入行的Icon

Mo父李盛林在信中回憶指，還記得阿Mo踏進大學的第一周，當時他在迎新營一身比卡超的裝扮，其後更投入興趣，將跳舞作為藝術表演的人生。他更以精靈寶可夢形容阿Mo的復康過程。

「比卡超」好像象徵著他入行的「圖示」（Icon），而「雷超」乃「比卡超」更強大的進階版，正如他生命中治療與復康的變化進程。 Mo父李盛林

阿Mo回顧過去無後悔 父：他盼望有朝一日再次跳出美妙的舞姿

Mo父表示，阿Mo的復康之路就像比卡超，在經歷艱難刻苦的訓練後蛻變，搭配創新的醫療技術，不斷提升他的能力，進化成為生命中的雷超。

Mo父又指，阿Mo回顧過去並無後悔，雖然在嚴重受創不能動彈的日子，仍不忘觀看不同的跳舞片段，研究舞步和舞姿，至今仍盼望有朝一日站起來，再次跳出美妙的舞姿。

Mo父以精靈寶可夢比卡超進化至雷超，形容阿Mo的復康過程。（羅乃萱Shirley Loo FB圖片）

阿Mo升LV四大目標包括學習控制電動輪椅

Mo父續指，經過為期兩周的第一階段治療，阿Mo的評估結果令人鼓舞，恢復不僅止於維持現狀，還出現積極的反應；治療團隊將根據他的恢復情況，隨時靈活調整治療計劃，並持續監測和評估治療效果，以確保每一步都朝著復康的目標穩步前進。

Mo父稱阿Mo升LV有四大目標︰



1. 增強各項機能的神經感覺和反應；

2. 增強各組神經、肌肉和關節的穩定靈活

3. 訓練基本肌肉活動，以提升肌肉活動的指數；

4. 開始學習控制電動輪椅代步。



代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 131 (20250126 ) - 「從「比卡超」到「雷超」」(請看內文就知曉)

「… 忘記背後，努力向前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」 (腓立比書3:13-14)

【經文解釋 (上)】*

1) 腓立比是保羅在馬其頓傳福音的第一站，而腓立比書是保羅事奉人生最後階段的書信，他將自己事奉的經驗和生命的經歷，用作鼓勵教會和信徒。他和同工西拉第一次被毒打受傷，第一次被鎖在監裡，又第一次經歷不能解釋的神蹟。之後他派了路加醫生在該城建立教會並堅固信徒。

2) 「直跑」是代表竭盡所能去追求，滿懷熱切和積極態度的奮鬥，以行動達成既定的目標。保羅回顧信主耶穌後的生命旅程，無論是3年的亞拉伯時光，還是之後差不多18年的事奉歷程，即便經歷了無數次死裡逃生，他的「直跑標竿人生」態度始終如一，專注於完成使命。

【阿MO在經文中的體驗 (上)】

1) 還記得阿MO當天踏進大學的第一週，在校園中第一眼看到他一身「比卡超」的打扮，原來在那時正是大學的迎新營。看到他從興趣的投入，繼而將跳舞作為一個藝術表演的人生。「比卡超」好像象徵著他入行的「圖示」(icon)，而「雷超」(Raichu) 乃「比卡超」更強大的進階版，正如他生命中治療與復康的變化進程。

2) 從「比卡超」到「雷超」的艱苦進化過程：

阿MO的復康之路就像「比卡超」經歷艱難刻苦的訓練與蛻變，搭配神無限的創造力與創新的醫療技術，不斷提升他的「升lev (級)」能力，成為生命中的「雷超」。*

3) 回顧過去，他並沒有後悔。雖然在嚴重受創不能動彈的日子，仍不忘觀看不同的跳舞片段，研究不同的舞步和舞姿。到現在仍是盼望有朝一日能站起來，再次跳出美妙的舞姿。

(一) 啟言 (Mo)：踏進第二階段的創新治療 (4) - 【新階段、新目標】

1) 經過兩週為第一階段的治療作出的評估，結果令人鼓舞，阿MO的恢復不僅止於維持現狀，還展現了積極的反應。

2) 【治療升lev (級) 的4大目標】

a) 增強各項機能的神經感覺和反應。

b) 增強各組神經、肌肉和關節的穩定靈活，以致對活動治療更大反應。

c) 對基本自理的組合肌肉活動作出訓練，以提升肌肉活動的指數，達至某程度上的基本自理活動能力。

d) 盼望能開始學習控制電動輪椅代步。

3) 治療團隊將根據阿MO的恢復情況，隨時靈活調整治療計劃，並持續監測和評估治療效果，以確保每一步都朝著恢復健康的目標穩步前進。

4) 【禱告】

a) 祈盼阿MO在他的奮鬥努力，加上創造主的大能和創新醫療技術的支援，能像卡通人物「比卡超」經過不斷的努力奮鬥，提升到新的「雷超」境界，創造生命的奇蹟。

b) 請為不斷在社會上出現，身體因不同原因受創的人士和家人禱告，盼望他們面對突而其來的人生沖擊，能穩著心靈一步一步面對禱告。

(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】

1) 二年半了，期間都是為阿MO的各項治療和安排，各方的聯絡跟進而奔波，正如先前所說，作父母的總是還有氣力和能力的日子，為有需要的子女們付出僅有的一點。這是創造主使人有家庭親情關係的美意，使我們能在有需要時彼此支撐。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念。 「131 從「比卡超」到「雷超」」