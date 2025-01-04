MIRROR演唱會｜阿Mo聖誕託友代筆寫卡答謝父母　父：滲出感觸淚珠

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林今日（4日）在最新代禱信中，指阿Mo正踏進第二階段的創新治療，並稱傳統對高位折癱的治療都是抱著不樂觀的心態，阿Mo由創傷開始，經過近兩年的艱苦努力，咬著牙根，越過無數的痛苦，突破重重難關，維持身體不衰竭萎縮，最終等到了醫治的新曙光。他又提到阿Mo在聖誕期間託朋友動筆寫了一張卡給父母，深情表達過去127周對父母的心聲及從心底的感謝，「我們邊讀邊從眼角中滲出一顆顆感觸的淚珠。」



創新治療正踏進第二階段 父讚Mo兩年咬著牙根越過無數痛苦

李盛林在最新代禱信中提到，阿Mo正踏進第二階段的創新治療，指自阿Mo離開伊利沙伯醫院，進入復康的階段就開始要釐訂復康的目標，雖然高位頸椎神經的創傷受損，但最重要的是盡可能保持身體各部分可以健康正常，例如受創位置以下的神經線、肌肉、關節筋骨，並氣血循環都不會偏離正常的狀態太遠，而阿Mo這份堅持的心態從第一天便開始。

他稱傳統對高位折癱的治療都是抱著不樂觀心態，大部份不會抱有太大期望，以致傷患者無動力盡量維持，但阿Mo由創傷開始，經過近兩年的艱苦努力，咬著牙根，越過無數的痛苦，突破重重難關，維持身體不衰竭萎縮，最終等到了醫治的新曙光，更特別感謝中大醫院團隊開放的接受創新醫療的方法，跳出固有的醫療框框，才產生今天阿Mo身體初段的果效

李父更提及，阿Mo在聖誕期間託朋友動筆寫了一張卡給父母，深情表達過去127週對他們的心聲及從心底的感謝，無論在他面對治療不同的階段，不同身體和情緒的起伏反應都無悔的與他同行，「我們邊讀邊從眼角中滲出一顆顆感觸的淚珠。」

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 128 (20250105 )*

*「128跳出固有醫療的框框」 - 帶來傷患者的曙光*

「信的人必有神蹟隨著他們…手按病人，病人就必好了。」 (馬可福音 16:17-18)

*【經文解說 (下)】*

1) 這兩節經文表達了，基督信仰不是一個概念，也不只是一個宗教，而是一個在現實的人生中，藉聖靈得力的生活方式。聖經中表達了「聖靈」是三位一體的神，祂是連繫現實物理現象的世界 (physical material world) 與屬靈維度空間 (spiritual dimension) 的一個關鍵。

2) 在「活人之地」和「神的恩惠」是不同的領域，各自擁有獨特現象和計算方式，但都顯明神在時間與空間中奇妙的作為。

*【阿MO在經文中的經歷 (下)】*

1) 「今天仍會有神蹟奇事」嗎？在阿MO的身上，的確是看到種種神蹟的現象。

2) 我們都深信現在的醫術和創新的醫療儀器，能提升傷患者的狀態，*但最重要的是傷患者對這些技術的反應。阿MO能在神的恩惠下，跳出了傳統脊椎神經治療的框框，得著明確治療的新路向。*

*(一) 啟言 (Mo)：踏進第二階段的創新治療 (1)*

1) *【期盼突破醫療框框、帶來傷患者曙光】*

a) 自從阿MO離開QE伊利沙伯醫院，進入復康的階段，就開始要釐訂復康的目標。*雖然高位頸椎神經的創傷受損，最重要的是盡可能保持身體各部分可以健康正常*。例如受創位置以下的神經線、肌肉、關節筋骨，並氣血循環都不會偏離正常的狀態太遠。*阿MO這份堅持的心態從第一天便開始*。

b) 傳統對高位折癱的治療都是抱著不樂觀的心態，所以大部份對傷患者的康復都不會抱有太大的期望，以致傷患者都沒有那種動力盡量維持，更遑論增加自己的身體狀態，*等待「有朝一日」的復康機遇。阿MO由創傷開始，經過近兩年的艱苦努力，咬著牙根，越過無數的痛苦，突破重重難關，維持身體不衰竭萎縮，最終等到了醫治的新曙光。*

c) *感謝兩位在這兩年帶領中大醫院醫療團隊的羅教授和劉教授，他們對高位折癱的治療都不是墨守成規，卻是開放的接受創新醫療的方法，跳出固有的醫療框框，與阿MO共同努力，接受、探索，並實踐創新的脊椎神經治療，才產生今天阿MO身體初段的果效*。

d) *多謝一位經驗豐富，行醫幾拾年，曾面對無數嚴重受創傷患者的政府醫生，有這樣回應*：

i)「阿MO是為所有脊椎受傷的病人努力」

ii)「阿MO繼續的努力，每一分進步，都是千萬人的未來」

2) *【禱告】*

a) *感謝在香港的醫療界有願意跳出醫治框框，面對創新挑戰的醫護人員*，勇敢面對醫療創新的挑戰，為傷患者帶來復康的曙光。

b) *為香港在創新醫學領域的發展禱告*，祈求能勇敢於跳出傳統醫療的框框，能接受並撥出更多資源，惠及更多處於無助的病人。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】*

1) *阿MO在聖誕期間託朋友動筆寫了一張卡給我們，深情的表達了在過去127週對我們的心聲及從心底的感謝*。無論在他面對治療不同的階段，不同身體和情緒的起伏反應都無悔的與他同行。我們邊讀邊從眼角中滲出一顆顆感觸的淚珠。

2) 過去一星期在香港電台「舊日的足跡」節目中分享了阿MO和我們家庭的最新近況。*感謝淑梅姐和各有心人的守望、關心和禱告，讓我們感受到溫暖與支持*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和豢們的記念。 *「128跳出固有醫療的框框」 - 帶來傷患者的曙光*。