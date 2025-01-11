MIRROR演唱會｜阿Mo五指在神經線刺激下一度自主打開　受傷後首見

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在最新代禱信中表示，阿Mo在過去操練中，手指握力雖有4公斤，但之後都需要治療師幫助打開手指，不過在評估期間，阿Mo五指曾一度在神經線的刺激下，出現自主打開，這是以往未曾出現的現象。



MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（代禱信圖片）

信中提及，阿Mo已踏進第二階段的創新治療，整個醫療團隊皆感雀躍，雖然第一階段部分上肢神經尚未完成配對，但盼望新階段有足夠時間處理，能帶來更全面的「果效」。

信中指，檢討過去半年第一階段的創新治療，阿Mo活動功能有穩定進展，特別是下肢活動機已達到預期目標。針對上肢，則建議更多地強化自主參與，減少對儀器的依賴。新階段將專注於提升神經刺激技術，進一步促進活動機能的增長。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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信中又指，過去的操練中，手指的握力雖有4公斤，之後都需要治療師幫助打開手指，但在評估期間，五指曾一度在神經線的刺激下，出現自主打開，這是以往未曾出現的現象。

感覺神經方面，除了上胸膛和左右前後臂在過去3個月已初步回復觸覺和溫感之外，感覺亦增強。其餘再視乎新階段發展，預期將會有更進一步可喜的現象。

信中稱，經過上周各方評估，醫療團隊將在未來一週共商並制定出更明確的治療目標，期待能夠有更進取的成果。

阿Mo父母分享稱，懷著期待心情與阿MO同行，又指有時因照顧人手不足，父親也要協助更換衛生尿片，更感到阿MO在過去都是放下了自己，願意接納他人的協助，處理很多只有自己才方便的「私務」。

阿MO（中）及父親（右）。（李啟言IＧ圖片）

代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 129 (20250112 ) - 「129雀躍踏進新階段」 -

「心中喜樂，面帶笑容; 心裡憂愁，靈被損傷 // 喜樂的心，乃是良藥；憂傷的靈，使骨枯乾。」 (箴言15:13 // 17:22)

【經文解說 (上)】

1) 這是一段深刻描述人心靈與肉體關係，彼此互為影響的真理。

2) 治療的果效並非單靠外在環境，而在於患者的心情、思想與態度。這些內在因素往往是康復過程中的關鍵。

【阿MO在經文中的經歷 (下)】

1) 1974年9月版的《讀者文摘》也清楚的描述了心靈與肉體正面的關係 ：「今天許多醫生都告訴我們，大笑是很好的運動。他們說，當你爆發一陣大笑，你的橫隔膜就會下降，使肺部擴張，大大增加吸入的氧氣。同時，橫隔膜向兩邊擴張的時候，就會給心臟作柔和、有規律的按摩。心臟的反應是跳動得更快更有力，這樣，血液循環隨之加快。肝臟、胃、胰臟、脾臟和膽囊都受到刺激——你體內所有的內臟都變得精力充沛。這一切都證實古希臘的哲人亞里士多德，在兩千多年以前所說有關大笑之功用的一句話：「那是對身體健康極其寶貴的一種運動。」。

2) 同篇文章也揭示：「情緒能使你生病。情緒能使人脫髮、爆裂似地頭痛、堵鼻子、流眼水鼻水、咽喉發炎、皮膚爆發皮疹，甚至引致牙齒脫落。情緒會使人身體內臟潰瘍和產生炎症，使妻子流產，使丈夫陽痿——還有更多別的問題。情緒會使人喪命。」

(一) 啟言 (Mo)：踏進第二階段的創新治療 (2)- 【滿懷興奮期待的心情】

1) 不單是阿MO帶著一個滿懷期待和興奮的心情，整個醫療團隊都是一樣的雀躍，大家齊心的踏進新階段的開始。因為在第一階段的治療已顯出果效，雖然還有部分的上肢神經尚未完成配對，但盼望這新階段有足夠時間處理，能帶來更全面的果效。

2) 團隊再為阿MO評估檢討過去半年第一階段的創新治療。發現活動功能有穩定的進展，特別是下肢活動機能達到了預期目標。針對上肢，則建議更多地強化自主參與，減少對儀器的依賴。新階段將專注於提升神經刺激技術，進一步促進活動機能的增長。

3) 過去的操練中，手指的握力雖有4公斤，之後都需要治療師幫助打開手指。在評估期間，五指曾一度在神經線的刺激下，出現自主打開。這是以往未曾出現的現象。

4) 在感覺神經方面，除了上胸膛和左右前後臂在過去三個月已初步回復了觸覺和溫感之外，感覺也增強了。其餘的再看新階段的發展，預期將會有更進一步可喜的現象。

5) 經過上週各方的評估，醫療團隊將在未來一週共商並制定出更明確的治療目標，期待能夠有更進取的成果，為阿MO邁向自理生活打下良好的基礎。

6) 【禱告】

a) 求主帶領團隊能在下週制定出清晰有效的方案，幫助阿MO在感覺和活動神經上取得進展，達成初步自理目標。

b) 請為阿MO持續面對治療的心態和意向禱告，盼望他能全心經歷倚靠創造主的同在和醫治能力。

(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】

1) 我們都是懷著一份期待的心情，在這新階段與阿MO同行。盼與醫療團隊一起制定，共同努力追求更進一步復康的目標。

2) 有時因照顧的人手不夠，MO爸也需要協助處理衛生尿片的更換，更感到阿MO在過去都是放下了自己，願意接納他人的協助，處理很多只有自己才方便的「私務」。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念。 「129雀躍踏進新階段」