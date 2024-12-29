MIRROR演唱會｜阿Mo仍留長髮愛吃辣　運用大學知識「指導」治療師

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，Mo父李盛林今（29日）在港台節目《舊日的足跡》透露，大學修讀生物醫學工程的阿Mo，有時候會「指導」新入職的治療師如何調校儀器的頻道，形容「將佢學過嘅嘢用返喺自己身上」。李盛林又引述部分公立醫院主管，指「阿Mo的一小步，係千萬人嘅一大步」，為同類型病人帶來治癒的𥌓光。現時阿Mo上胸和前後臂恢復感覺，脊柱神經未有萎縮，一月會接受新治療，希望更上一層樓。



李盛林接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。（RTHK 香港電台facebook相片）

李盛林：治療康復像跑馬拉松 教授讚似運動員

阿Mo早前上載了入院以來首個IG貼文，從其上載的片段顯示其右手可以在枱上「撥嚟撥去」。Mo父又指，阿Mo在7月開始接受一個全球創新治療，特別對脊柱神經嘅創傷有反應，「令他輔助下個腦諗到咩都可以做到一啲動作，以往似乎冇辦法嘅情況而家終於迎來曙光」。阿Mo近日的肌肉量亦有增加，「有啲人見到佢話佢靚咗，冇咁瘦⋯⋯冇佢以前跳舞咁瘦」。

大學修讀生物醫學工程的阿Mo，有時還會指導新入職的治療師，分享有關儀器的運作、應調校到哪個頻道、相關數字和數據等。李盛林形容阿Mo「將佢學過嘅嘢用返喺自己身上」，又說兒子的治療和康復之路有如跑馬拉松，「一日未完，一日都堅持」，亦有教授形容阿Mo像一個運動員。

李盛林透過每週的代禱信交代治療和康復進度，他說有類似的患者反映，能從信中得知最新的治療方案，為他們帶來希望和𥌓光。亦有公立醫院主管向李盛林表示「阿Mo的一小步，係千萬人嘅一大步」。

2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言。（李啟言IG照片）

早前離開醫院參加聖誕派對

意外至今近兩年半，阿Mo約一、兩個星期前首度離開醫院，到對面的酒店出席聖誕派對：「阿Mo係全間醫院住得最耐嘅一個，差唔多兩年幾喇......我哋推住坐輪椅嘅阿Mo過去，佢好開心周圍望。」

Mo父說派對有邀請阿Mo的女友蘇芷晴（So Ching），不過她當天有事在身，沒有出席。他又說，當So Ching到醫院探望時，「阿Mo個樣係唔同」。他知道So Ching近日有教跳舞，亦有拍廣告、表演等，形容自己「慢慢認識佢」。

用Siri於Instagram發帖 仍留長髮喜歡吃辣

李盛林又透透阿Mo的近況，指他一直留長髮，「佢話唔駛剪，用頭箍就得」。醫院和家人會每一、兩個星期為他剃鬚，該他看起精神一點。飲食方面，李盛林說阿Mo「乜都可以食到」，最喜歡是吃辣的食物，現時也不怕嗆喉。

阿Mo近日多次在Instagram發帖，李盛林說兒子利用電話中的語音識別系統Siri，能操作電話並瀏覽Instagram。李盛林：「佢前幾個星期Po相，由事發到嗰陣第一次出文字，佢好想多謝身邊嘅一啲人」。

李盛林有邀請兒子錄音「講幾句」，不過阿Mo「怕醜又唔想」。他說：「當佢再好啲，佢就會自己嚟，好似前幾個星期咁出IG。」

Mo爸新年願望：治療更上一層樓

2025年即將到來，Mo爸的新年願望是治療更上一層樓。阿Mo一月會在脊柱安裝一個與拇指大小相若的調節器，刺激神經，日後情況再好轉可以拆除。他又希望在自己艱苦，甚至是痛苦的經歷中，能夠給予人盼望。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼

