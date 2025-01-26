市建局推遲部分重建項目招標　先推簡單項目加快現金「回籠」紓困

樓價和地價波動，發展商投地趨向審慎。市建局行政總監韋志成表示，市建局的財務穏健有不少挑戰，未來數年有5個獲政府批准的重建項目需收購，料總開支約300億元。鑑於發展商的投標意欲預期短時間內不會回復積極，市建局決定推遲部分重建項目的招標時間表，韋志成承認會影響市建局的現金流狀況，故會先處理相對較簡單、能盡快平整地盤，取得批地文件招標的項目，加快資金「回籠」補充現金流。



鑑於發展商的投標意欲預期短時間內不會回復積極，市建局決定推遲部分重建項目的招標時間表，韋志成承認會影響市建局的現金流狀況。（資料圖片）

先收購細規模不涉高昂收購額的項目

韋志成今天（26日）在網誌表示，市建局必須謹慎管理持有的現金流，慎重部署項目的收購步伐，避免在環球經濟及本港市況仍有一段時間不明確及不穩下高昂收購，日後一旦市況回落影響項目的回報。

他形容市建局會以「動態」管理的策略收購，以現時已啟動而仍未開展收購程序的重建項目，涉及的業權份數由70多至800多個，在現金流緊絀及未來經濟環境仍未明朗的前提下，市建局會先考慮收購規模相對較細、不涉及動用高昂收購金額的重建項目，展開收購。

鑑於發展商的投標意欲預期短時間內不會回復積極，市建局決定推遲部分重建項目的招標時間表，韋志成承認會影響市建局的現金流狀況。（資料圖片）

他說假若市建局只考慮已啟動項目內居民的意願，而作涉及高昂收購開支的決定，日後一旦市況出現變化令項目的回報大幅減少，這將直接影響市建局推其他重建項目的步伐和規模。市建局將不時檢視已開展項目的進程並適時調整，維持財務穩健，在力之所及的前提下，持續有序地履行市區更新任務，照顧舊區不同居民的需要。

簡單項目先行加快資金「回籠」

為維持市區更新的可持續性，韋志成說早前市建局先後發行120億港元的債券及簽訂一筆130億港元五年期定期及循環銀團貸款，補充現金流以應付正收購及計劃收購的重建項目，支付收購和補償的龐大現金開支，尤其以大規模的重建項目為甚，開支動輒以數十、以至百億元計。

市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

此外，市建局會考慮項目工程的複雜性，包括是否涉及封路或改道工程、搬遷和重置地下管道等的公共設施，調整不同重建項目的收購步伐，先處理相對較簡單、能盡快平整地盤，取得批地文件招標的項目，加快資金「回籠」補充現金流，應付其他較大型項目的支出。