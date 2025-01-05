市建局推短劇介紹樓宇維修保養貼士　取景煥然懿居　周一電視首播

新年伊始，市建局行政總監韋志成今日（5日）發布網誌，表示推出一連15集的兩分鐘短劇，透過講述一對新婚夫婦首次置業的經歷，介紹置業各階段維修、保養注意事項，宣傳「預防性維修」的新概念。短劇以「煥然懿居」作為故事場景，韋志成與樓宇復修部的同事，亦參與了拍攝。短劇將於明日（6日）起，在電視播放及上載至市建局的YouTube頻道。



一連15集的「舊區更新：業主齊心 修『新』滿分」電視特輯將於1月6日起，逢星期一至五播放。（市建局網誌圖片）

重建復修雙規並行 從「見爛補爛」轉向預防性維修

市建局行政總監韋志成今日發布網誌，希望各業主積極維護樓宇的健康及安居樂業。他強調，重建的步伐追不上樓宇老化的速度，單靠重建應對樓宇老化問題並不可行，認為做好樓宇復修、減慢樓宇老化，才是市區更新成功的關鍵。

他續指，重建發展和樓宇復修皆是市建局的核心業務，必須雙軌並行。局方一方面推動老舊和失修樓宇的重建工作，另一方面致力推廣及支援業主做好樓宇的保養和維修，持續改善樓宇狀況，延長樓宇壽命，減輕重建的壓力，亦可集中資源處理舊區內嚴重失修殘破的樓宇，改善區內的住屋水平。

韋志成表示，過去多年，局方從「見爛補爛」的一貫處理方法，逐步向業主灌輸「預防性維修」的新概念，將「預防勝於治療」的理念應用到樓宇保養，令樓宇從「新」開始，已經為日後的持續保養制定方案，令其時刻都保持在最佳狀態。

他指出，市建局擔當「先行者」及「促進者」角色，在其自行發展項目試行「預防性維修」計劃，支援業主及管理公司制定維修保養計劃。此外，更推出「預防性維修資助計劃」，資助業主落實為大廈進行預防性維修，和及早建立相關的財政儲備。

市建局行政總監韋志成亦參與電視特輯的演出。（市建局網誌圖片）

推出短劇宣傳樓宇維修知識 講解置業各階段注意事項

除了上述的具體支援外，他稱局方亦加強宣傳和推廣工作，以加深業主對樓宇維修保養的意識和認知。例如推出一連15集的電視特輯，節目名為「舊區更新：業主齊心 修『新』滿分」，向市民灌輸保持大廈狀況良好的重要，以及不論新樓或舊樓業主，均應有保養樓宇的意識及他們作為業主的責任。

該電視特輯將於明日（6日）起，一連三個星期逢星期一至五在無綫電視播放，亦會上載至市建局的YouTube頻道。節目透過每集兩分鐘的短劇，從業主的角度出發，深入淺出講解在置業的不同階段，包括購入物業前、後，對樓宇保養、維修及管理等應關注的事項；相關法律責任、樓宇狀況與樓價的關係，以及預早為樓宇籌劃保養維修方案和儲備等的重要資訊。

他介紹，團隊在構思樓宇復修及「預防性維修」的推廣方案時，考慮到樓宇保養不單由「新」樓做起，相關的對象亦應從「新」手業主、年輕置業者開始，向他們灌輸所需的意識，將樓宇「建好就修」的訊息帶給市民大眾，提高社會整體對樓宇保養的意識。

而在內容上，由於樓宇保養及維修的資訊既多且深，而「預防性維修」的概念亦較嶄新，團隊為使市民更易理解及消化，因而透過電視這個每個家庭都會接觸到的媒體，製作短劇及由演員演繹不同角色，將豐富而實用的資訊帶「入屋」，令觀眾更易吸收內容。

每集兩分鐘 講述新婚夫婦首次置業經歷

這個共15集的電視特輯，由每集兩分鐘的單元故事組成；透過一對新婚夫婦首次置業的經歷，及成為新手業主後參與樓宇管理的經驗，從第一身角度帶出業主在樓宇保養維修方面的角色和責任、講解大廈公契的規定、樓宇質素與物業價值的關係、實行「預防性維修」的好處及方法，以及市建局的支援等，希望更易引起觀眾的共鳴。

節目以「煥然懿居」作故事背景，亦有市建局同事及屋苑管理公司代表參與拍攝，希望利用實例帶出「建好就修」的概念，加強說服力。（市建局網誌圖片）

煥然壹居作故事場景 設三輪線上問答遊戲

市建局一直在其自行發展的住宅項目試行「預防性維修」計劃，其中，「煥然壹居」以及「煥然懿居」第一和第二座自入伙以來，在業主每月繳交的管理費中，均調撥2至3% 的款額作為儲備，以應付日後大型維修工程的費用。此外，兩個屋苑均制訂了10年維修保養計劃以及建議供款方案，並已就相關內容向業主組織進行講解，在獲得業主通過後便可落實推行。

因此，電視特輯的製作團隊亦以「煥然懿居」作為故事場景，增加故事的說服力，以這落成只有數年的「年輕樓」為實例，帶出「建好就修」的概念和執行方案。團隊亦以位於「煥然懿居」商場內的樓宇復修資源中心作為場景，向觀眾介紹中心為業主提供的多項服務、不同資訊和支援。韋志成稱，與樓宇復修部的同事，亦參與了拍攝，講解樓宇保養理念、相關資訊和業主的維修責任等。

另外，配合劇集內容設線上問答遊戲，將於1月14日、21日及27日分三輪，在市建局的社交平台專頁URAmity推出，以加深他們對樓宇維修及預防性維修知識的理解

韋志成又表示，政府於今年將會就修訂《建築物條例》提出建議及諮詢公眾，加強對未依時遵辦通知或命令，以及進行大規模違規建築工程的阻嚇性。他期望，透過不同行政措施及加強法例規管、配合市建局在樓宇復修及預防性維修方面為業主提供的支援和推廣，相信社會各界定能攜手解決樓宇老化問題，使市區「歷久常新」。