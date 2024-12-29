市建局：發展商投標未復積極　恐需自行重建　出招望增招標成功率

市建局九龍城沙浦道項目9月僅得一家發展商入標，投標價遠低於市場估值下限。行政總監韋志成今（29日）表示，面對經濟不穩和新盤庫存量處於高水平，發展商對投標的意欲仍然未回復積極，擔心若市況持續不明朗，其餘招標都出現沙浦道項目的情況。市建局將推出「項目發展促進服務」，增加資訊透明度及與發展商的溝通，希望能提高招標成功率。



九龍城啟德道／沙浦道發展計劃重建範圍包括沙浦道 31 至 49 號 ( 單數 )、沙浦道 55 至 73 號 ( 單數 )，及啟德道 24 至 82 號 ( 雙數 ) 內的建築物及土地、兩塊政府土地、一條後巷、部分沙浦道及周邊的部分公眾行人路。（Google Map截圖）

韋志成：發展商對投標的意欲仍然未回復積極

市建局行政總監韋志成在網誌表示，九龍城啟德道／沙浦道發展計劃要保留項目地盤內的新建樓宇，地盤形狀比較難於剪裁，加上需興建社區幼兒中心、多層地下廣場、地庫停車場和涉及相關封路調整沙浦道走線等，增加項目的複雜性及發展成本。因此局方在招標前已預計到發展商的競投意欲未必太高，有可能需要自行發展該項目。

到9月截標時僅得一家發展商入標，發展商更提出額外條款，投標價亦遠低於市場估值下限，反映競標態度極為保守。韋志成表示事隔兩個月，香港樓市看似穩定下來，但仍須靈活變通，應對經濟及樓市的挑戰。

但面對經濟不穏和物業市場的新盤庫存量仍然處於高水平，發展商對投標的意欲仍然未回復積極；若市況持續不明朗，市建局未來推出招標的項目，有可能出現類似沙浦道項目的情形，不利市區更新的進程。 市建局行政總監韋志成

市建局行政總監韋志成。(資料相片)

改善資訊透明度及溝通 望增招標成功率

市建局團隊在與發展商恆常溝通中，得悉發展商希望及早獲得重建項目的資訊。局方將於2025年1月開始推出「項目發展促進服務」，在新項目招標前，以雙向方式增加項目資訊透明度及加強溝通，增加招標成功率。

局方今個財政年度會以旺角山東街／地士道街發展計劃作試點，今月中已向多家發展商發出邀請函，邀請他們參與促進服務。發展商可於專屬平台下載山東街項目的資訊，包括發展參數、地契條款、規劃及設計要求等。平台上亦有問卷，收集發展商對項目的意見，例如對發展參數、興建公共設施及財務安排的意見等。局方亦可以安排面談及會議，增加發展商對項目入標的信心，創造「雙贏」局面。

市建局樓宇復修大使「維修寶」機械人。（資料圖片/林穎嫺攝）

不能長期依賴市場融資亦不可能獨力承擔

韋志成表示，市區更新涉及龐大的資源，市建局既不能長期只依賴市場融資推行市區更新工作，也不可能獨力承擔所有市區更新的工作。他說舊區更新是透過重建項目補充舊區所缺乏的社區設施和改善交通，會增加項目的發展成本。市建局需要適時優先考慮市場對項目的關注點，使市區更新的步伐在不同的經濟環境中，仍能有序前進。