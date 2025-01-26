蛇年港人外遊｜昨日近47萬人出境　過去兩日逾11萬人機場出發避年

農曆新年將至，有港人選擇外遊「避年」。入境處公布最新出入境數字，昨日（26日）有近47萬人次香港人經各口岸出境，當中5.8萬人經機場離港。而計及前日，即上周五（25日），共有超過11萬人由機場出境，已超越去年同為周五及周六的年廿九及年初一（2024年2月9及10日）的出境人數。



近日機場離境大堂出現人龍。翻查入境處最新公布的出入境數字，昨日（26日）有469,764人次的港人經各口岸出境，其中約15%人經機場出境，有58,603人次。經各個口岸到內地的港人則有324,589人次。

至於上星期五，則有56,067人次的香港人經機場出發外遊。兩日合計，共有114,670人次的港人搭飛機離港，數字超越去年同為星期五及星期六的年廿九及年初一，該兩日合計有110,172人經機場離港。

至於旅客，昨日共有195,466名旅客經各口岸入境，當中155,230人次為內地旅客。這是自去年11月深圳重啟一簽多行以來，第五多內地客入境的一日。

今日機場離境大堂情況

