六合彩1.88億金多寶｜史上最高獎金　近22次新春攪珠有號碼開7次

新一年，大家又可以發新一次「橫財夢」。蛇年六合彩新春金多寶攪珠將於年初五（2月2日，下星期日）晚上9時半舉行。馬會表示，新一期金多寶規模將刷新紀錄，達1.5億港元，亦是史上最高額的六合彩頭獎彩金；若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.88億港元。



翻查紀錄，自2002年六合彩發展至49個號碼起，22次年初一後的首次攪珠當中，「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」、「43」及「48」號，均開出6次。



▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



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投注站年初五提早早上10時開門

年初五新春金多寶獎券昨晚（25日）六合彩攪珠後已開始發售，截止售票時間為年初五（2月2日）晚上9時15分，場外投注處當日會提早於早上10時開始服務，而攪珠將於同日晚上9時30分舉行。

馬會表示，新一期金多寶規模將刷新紀錄，達1.5億港元，亦是史上最高額的六合彩頭獎彩金。若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.88億港元。

圖為自2002年六合彩發展至49個號碼起，22次新春攪珠的結果分布。（馬會提供）

「15」最旺新春攪珠 藍波佔攪出號碼四成

翻查紀錄，自2002年六合彩發展至49個號碼起，22次年初一後的首次攪珠（不限於新春金多寶）當中，「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」、「43」及「48」號，均開出6次。

至於開出5次的，有8個號碼，包括「2」、「3」、「13」、「17」、「21」、「25」、「29」及「36」號。

至於這22次攪珠攪出的號碼球顏色，最多為藍色，高達四成，而其次為紅色，有33%，綠色則有27%。

▼2002年起歷年新春攪珠結果▼

圖為自2002年六合彩發展至49個號碼起，22次新春攪珠的結果。（馬會提供）

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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新春金多寶攪珠最旺為3及13號

《香港01》也翻查2010年起至2024年的13次六合彩新春金多寶（2021及2022因疫情無舉行）攪珠結果，發現3及13號最旺，均出現5次；有五個號碼出現4次，為10、15、29、43及48；暫有八個號碼尚未破蛋，分別為6、9、21、22、26、33、38及41。

▼1月2日 六合彩新年金多寶頭獎1億▼

