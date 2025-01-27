66年朱榮記購版權救紅膠豬錢罌　賣手寫特色揮春　冀保留香港文化

紅A膠桶、公雞碗、雞毛掃、駱駝牌熱水壺，這些昔日本港家庭必備品，現今找到並不容易。不過，在香港最古老的街道上環水坑口街的雜貨店「朱榮記」，可以一次找得到全部。這間66年老店的負責人朱老闆，鍾情香港文化，早年更獨市買入一度停產、已成六七十後回憶的紅膠豬仔錢罌，為的就是呈現與分享自己心目中香港面貌。



這間老店近年亦再次將「懷舊」二字徹底發揮，臨近農曆新年期間，與本地文化推廣平台合作賣手寫揮春。朱老闆表示，十分懷念小時候還有手寫揮春的日子，希望可以重新感受人與人之間的密切關係，帶起過年氣氛。至於今次手寫揮春計劃的主理人阿金，為今次計劃，特意到圍村、漁民聚居地等，搜集香港各地不同特別的揮春祝福，希望可以推廣本土揮春文化。



「朱榮記」屹立香港最古老的上環水坑口街66年

上環水坑口街是香港最古老的街道，同時是當年英軍搶攤登陸香港的據點，亦是香港步入殖民統治的開端。不過隨着時代發展，當日留下的歷史面貌早已消失，在水坑口街之上，早古老的店舖是今年步入開業第66年的「朱榮記」，該店最初在水坑口街只是地攤，後來擴張成大排檔，直至1990年代才搬到地舖，不過都沒有離開過水坑口街。

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由賣山貨到賣塑膠製產品 朱榮記有非賣品西瓜波

朱榮記最初是山貨舖，售賣的都是由竹、藤、柳、木，或是禾桿等山上取下的材料所製的家庭用品，比如藤凳、木椅、竹籃等。隨着時代轉變，香港六七十年代發展塑膠業，朱榮記亦有賣塑膠製產品，及後亦慢慢轉變為一間家品雜貨店，現時內有過萬件貨品，可謂是應有盡有。

不過，朱榮記並非一般家品店。走進朱榮記，就好像走入時光隧道，除了各樣山貨，紅A膠桶、公雞碗、雞毛掃、鐵皮信箱、木造洗衫板，缸瓦錢罌、近年重新興起的駱駝牌熱水壺，甚至乎早已停產、已成非賣品的西瓜波，都在該店兩個數百呎的舖位之中。

購下模具及版權挽救紅膠豬仔錢罌 今成「傳奇貨品」

至於「鎮店之寶」，始終是朱榮記獨市、早已成為六七十後回憶的紅膠豬仔錢罌。1960年代本港塑膠業崛起之時，有本地廠家參考一款加拿大卡通小豬，生產出一隻隻「紅豬仔」，取代以往人們所用的缸瓦錢罌。當其時，這隻膠豬仔名副其實「紅」遍全港，高峰期年產6至7萬隻，不少人會買來作新春擺設，或當玩具送給小朋友，培養他們的儲蓄習慣。

至於為何紅膠豬會成為朱榮記獨有貨品，背後原來亦有一段故事。「朱榮記」第二代負責人朱老闆解釋，他在1990年代接手朱榮記之時，希望保留一些特色的貨品，當時他便記起兒時父親送及他的膠豬錢罌。他後來找到這隻紅膠豬的生產商，但後來由於需求太少，加上機器損壞，生產商意興闌珊打算停產。朱老闆便提出接手，購下模具及版權，自此這隻紅膠豬便成為朱榮記的獨有標誌，朱老闆更形容他為「傳奇貨品」。

紅膠豬仔錢罌一個$200 年賣200個

紅膠豬「出世」逾半世紀，身價亦飛漲百倍，現時朱榮記以200元出售，但仍有不少捧場客，每年仍可賣超過200隻。朱老闆形容，來買它的客人，並非全部都上年紀，「有些人懷舊，找回這些物品，但亦有很多人是買給小朋友，希望有儲錢的習慣。」

朱老闆自言熱愛香港文化，但售賣這些本地產品，除了懷舊，另一個原因是質素，故此除了本地貨，店內其餘貨品，絕大部分來自日本、台灣、馬來西亞等等，雖然價錢或較內地出產貨高出不少，但朱老闆認為，用品質滿足客人的需要、幫助到客人，才是經營之道，「有些人說，你們的貨品都很耐用，十幾年前買下的東西，現時還在家中，基本上如果一件貨品，客人能夠用得好的話，他自然會記得我們。」

貨品較坊間貴 「教人用」吸客回頭光顧

不過經濟不景，加上平價家品店相繼湧現，朱老闆亦坦言，不時有客人反映朱榮記的貨品較坊間貴。記者採訪當日，便目睹有客人到店打算買萬能插頭，朱老闆花了三、四分鐘，解釋貨品安全性較高、用料好等等，最終對方提出「劈價」一半，不過朱老闆未有答應，客人轉身離去。但朱老闆未有灰心之色，更向記者表示，講價不是朱榮記的做法，「一分錢一分貨」，又認為這才是「香港精神」。

每一個時代都會有他們的口味，但是記住，耐用的貨品永遠都不會失敗，永遠都會繼續堅持下去。 「朱榮記」第二代負責人朱老闆

至於為何朱老闆會花三、四分鐘，只為賣一個萬能插頭，相信是耳濡目染。他向記者指，父親以往主理朱榮記，都會向客人細緻講解，「例如如何開生鐵鑊、如何保養砧板，甚至令煲仔飯有飯焦」，「這些你教會人用，自然人客就會回來。」

我希望人們來到我的店，是買得開心，買完之後他們還覺得，你是幫到他們的，這樣就是我的成功。很多時候我都希望，我們的貨品真的滿足到客人的需要，並非只為賺錢。 「朱榮記」第二代負責人朱老闆

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與本地文化推廣平台合作賣手寫揮春：感覺氣氛濃厚很多

新年臨近，朱老闆亦貫徹自己的理念，與本地文化推廣平台「Hong Kong D」創辦人阿金售賣手寫揮春。數年前阿金將由自己設計、繪有不同香港文化景點的明信片放在「朱榮記」寄賣，二人因此相識。朱老闆坦言，十分欣賞阿金對推廣香港文化的努力，又形容雙方是很好的朋友，合作多年。

至於為何辦手寫揮春，朱老闆憶述，小時候香港便有這個習俗，而他一直認為新年要有寫揮春環節，「感覺是不同的，那個氣氛是濃厚很多」，因此去年便想透過售賣手寫揮春，帶起過年的氣氛，重新感受舊香港人與人之間的密切關係，怎料大受歡迎，因此今年繼續舉辦。

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阿金則表示，手寫揮春越來越少，他希望透過活動，了解大眾對這個習俗的看法，「或者經常說香港很多東西消失，但是其實有很多東西，我們後一輩亦可以做到」。

除了平日常見的祝福，阿金亦為了今次手寫揮春計劃，亦特意到圍村、漁民聚居地等搜集資料，發現不同行業、文化的人對新年都有不同期望，比如香港仔漁民獨有的「魚蝦大信」、「船頭旺相」，又或他在圍村見過的「鳳紀書元」、「龍圖啟瑞」等。阿金亦有將這些祝福，放入今次的揮春計劃當中，二人期望可以透過今次寫揮春計劃，分享本地的揮春文化。