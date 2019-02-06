【豬年2019】人手畫出傳統紅膠豬錢罌　廠家：想不到港人一直支持

踏入豬年，一眾以豬為主題的產品賣得成巷成市，然而，有多少人還會想起舊年代的那個豬仔錢罌？ 在未有銀行戶口、信用卡、電子貨幣的年代，小朋友接過長輩的利市，除了給父母代為儲蓄，可能習慣將放錢入錢罌，到年卅晚再摔破錢罌，拿錢添新衣；而自石灣瓦豬錢罌停產後，各式塑膠豬仔錢罌亦取而代之，當中一款60年代「出世」的紅膠豬，一套4款最為人熟悉。 紅膠豬錢罌陪伴港人近半世紀，至2014年機器損壞而停產，回望從前，本地原創廠家黃文銳說：「以前只顧賣豬賺錢，最後一隻也沒有儲下；回想以前日夜趕貨，再人手上色，想不到香港人會支持這麼久。」而懷舊雜貨店「朱榮記」店主朱耀昌亦認為，豬錢罌是香港特色，應該引以為傲，活化本地文化，令更多人了解豬仔錢罌背後的故事。

傳統塑膠豬仔錢罌分別有四個呎吋，重量由1安士至6安士，每款均刻有特定編號。（李澤彤攝）

+ 5 + 4 + 3

中國傳統十二生肖中「豬」象徵「財富、福氣」，不少傳統玩具以此為造型。早於清朝的豬錢罌，大部分是彩繪製作，染料易剝落。據《香港玩具圖鑒》資料顯示，古時的石灣陶瓷相當著名，而瓦豬錢罌則在50年代停產。至60年代本港塑膠業崛起，塑膠逐步取代缸瓦，當時一款加拿大卡通小豬則成為塑膠豬仔錢罌藍本。

黃氏家庭式塑膠廠原創的紅膠豬仔錢罌，正是這樣誕生。年過五旬的黃文銳說：「以前父親、伯父經常逛百貨，看到有趣精品就買來研究做新製品。後來見到陶瓷製的豬錢罌，便感覺可用塑膠代替。」當時工廠內還有西瓜波、膠劍、保齡球樽等。

黃文銳繼承父業接手廠房，自小與傳統紅膠豬仔錢罌一同成長，但坦言從前為生活，對錢罌未有太多感情，甚至結業後也沒有留下一隻。（李澤彤攝）

每隻「豬仔」均人手上色 而豬色亦厚薄不一

熒光紅的豬身上有兩個金色錢幣，配上黑色的「心心眼」，四隻腳剛好是一元硬幣大小，豬身厚薄不一，且人手粗製上色，以致每隻豬仔都獨一無二，而首隻4吋豬仔錢罌一面世，便大受歡迎，翌年更推出7吋、8吋及12吋半的系列。

黃文銳指，每年僅在聖誕至農曆新年前的兩、三個月，開機「生豬仔」，吹塑機會在模具中吹出熒光紅的豬隻，溫度高達200至300度，再用風扇降溫至約70度，就由人手逐隻上金釉、噴眼睛，高峰期每年出產6至7萬隻。

售價由1、2元升至22元

「年年一家人幫手趕貨，試過年三十由早到晚上釉、包裝，太多貨時師傅就會隨手畫，所以隻隻豬的金釉畫法都不同。」自小就到工廠幫手的黃文銳，1985年接管家族的塑膠廠，紅膠豬仔錢罌的成本則由幾毫紙，至千禧年後的1、2元，零售價亦逐步加至6元至22元不等 。

熒光紅的豬身上有兩個金色錢幣，是美工師傅每隻髹上的。（李澤彤攝）

懷舊雜貨店紅豬仔賣足50年 小時候「劏豬」數錢買玩具

機器年復年的工作半世紀，至2014年損壞被迫停產錢罌，兩年後廠房亦宣告結束。不過，懷舊雜貨店「朱榮記」賣足50年，至今仍保留少量紅膠豬仔錢罌，對老闆朱耀昌而言更是童年回憶，「小時候沒有甚麼零用錢，7、8歲時爸爸首次送錢罌，教我們有儲錢習慣。到新年時，兄弟姊妹會一字排開錢罌，『劏豬』數錢再買玩具。見到儲滿就好有滿足感。」

由於錢罌本身是全封閉設計，朱耀昌就「教路」可燒紅硬幣融開投幣位，要數錢就唯有「劏」開豬身。「其實這隻豬很有本土情懷，是香港特色，世界各地都沒有，我們應該引以為傲，活化本地文化，令更多人了解豬仔錢罌背後的故事。」

黃氏家庭式塑膠廠原創的紅膠豬仔錢罌，廠家黃文銳（左）表示，朱榮記老闆朱耀昌（右）不時入貨訂購，有別於其他店鋪僅過年期間出售紅膠豬仔錢罌。（李澤彤攝）