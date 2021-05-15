新冠肺炎｜疫情阻窒中港物流　老字號山貨店：廉價日用品供應告急

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-05-15 08:00

新冠肺炎疫情打散各行各業，連產品供應亦告受挫，變成「想要無貨賣」。有本地老字號山貨店負責人表示， 中港海陸貨運受運輸成本急升限制，集中運送較高價值的貨品，導致較廉價及用量較低的家用品如藤條、棉拍棒、藤椅等無人肯運，供應鏈出現問題，部分行家已出現缺貨潮，而且「越平越缺貨」，甚至有紙紮舖向他搶購藤枝紥作，幸老店保留倉存及獨有供貨商渠道，才能保住生意額，預計情況持續一段時間。

屹立逾六十年 獲旅發局及旅遊書推介

「宜家無得嚟，好多貨都嚟唔到呀！」上環朱榮記第二代當家朱耀昌，一邊整理貨品，一邊在店外被顧客問及藤製品來貨期時如是說。

位於上環水坑口街的朱榮記，自1959年起便開始經營售賣家居日用品為主的山貨店，至今已超過60年歷史，琳琅滿目的豬仔膠錢罌、雞公碗、藤椅、竹籃、保溫瓶，以至日常家用品，均可以在店內找得到，而它標榜上世紀舊香港出產的家庭用品，通通可以看得見，摸得到，朱榮記甚至獲旅發局網站以至外國旅遊書籍推介，近年成為中外旅客慕名到訪的人氣老店。

新冠肺炎疫情肆虐，外國遊客大減，但老店猶幸保留一班熟客，加上喜愛獵奇搜羅舊物的文青，舊式家用品如竹籠、藤椅、老式搪瓷、藤茶籮等，成為保住老店生意的一個重要收入來源，「好似藤造家用品，係我哋搵返來，叫人做返來，所以喺我哋呢間店舖先有，巿面好多地方都搵唔到。」

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山貨店：價錢越平越無人肯運

生意再好，亦要有穩定的供貨來源，然而疫情令山貨店面對的困境變得更加複雜，除了客源減少，更加是供貨期不穩定性。昌哥表示，疫情令中港貨運成本上升，導致物流司機揀或船運「揀貨送」，越是平價或者需求量不大的日用品，往往成為棄送的犧牲品。

昌哥承認，聽聞有行家因為物流運輸商拒絕運送平價貨，開始出現缺貨潮，藤製品最是其中一款受影響日用品，由最平15元一條藤條，以至逾千元的古式藤椅，均因運輸成本或異地運送問題，去年疫情至今陸續缺貨。「嚟唔到就無貨嚟咯，我哋呢家都有啲嘢賣唔到架，例如拍被的藤棒，我哋(賣晒)無得賣…你有倉有存貨有得做咯，無倉賣完晒啲貨，咪要等下一批貨嚟先賣咯。 」他甚至透露，有紙紮舖因為無法從內地購入藤枝紮作成品，要向他求助代購，估計產品供應會持續缺貨一段時間，直至巿面恢復正常運作。

作為老店的第二代當家，面對連鎖零售店步步壓迫，昌哥心知要保持「人無我有」的心態，購入別人沒有的產品，才能守得住本業。「我入咗一啲周街都有得賣嘅嘢，啲人好自然唔會過嚟買…原來我有好多貨物都喺我呢個店舖先搵得到，巿面上無得賣嘅貨物，啲人好自然過嚟買。」他舉例一個不起眼的提子起皮器，可以用它起皮食到原粒提子，其他店舖又嫌棄太平沒有入貨，結果有客人一口氣買入十多支，至今仍然缺貨。

上一代舊產品漸見絕迹

昌哥稱老店的好處，除了靈活購入特色貨品，還可以售賣上一代產物，以藤茶籮為例，五十至七十年代是用來保溫茶壼或嫁娶專用的好幫手，後期保溫瓶的出現將它直接淘汰，但它美觀的外形，仍有不少舊客為它傾心，專程到來購買，由於藤製品需要人手編織，廣東省已停產多時，他由廣州、四川、至大東北供貨商搜尋，但估計未來很大機絕迹。「呢啲用嚟飲茶、沖茶、保溫的(藤茶壼)，宜家無啦，失傳晒，已經無再造出嚟生產，所以買一個少一個。」 他抱着其中一款藤茶籮半帶嘆息。

人總念舊，朱榮記店面當眼處，仍擺放着西瓜波、豬仔膠錢罌及木造洗衫板，仿如定格於舊香港歲月，昌哥一邊忙於門前招呼客人，來電又要趕着接聽電話，有時還包括解答街坊疑難。「如果你想我幫你寄貨去內地，我要問一問郵政個邊，可能收返幾十蚊。」老店賣貨，有時更多賣人情味。