年宵2025｜香港15大年宵市場開放時間+維園旺角花市交通安排

2025年宵花市市場由即日起至29日舉行，為期7日。香港01為你準備好全香港15大年宵市場開放時間、最新交通封路安排，以及人流實時情況教學。唔講咁多，即睇。



年宵市場2025｜人流實時情況教學

今年大家更可以在出門前，先查看各年宵花市市場的實時人流情況，可以揀一個行得舒服的年宵花市市場。只需要進入政府年宵市場的人流情況，就可以看到全香港15年宵花市市場的人流情況(如下圖)，並以不同的顏色指示。

綠色：正常

黃色：略為擠迫

紅色：非常擠迫

灰色：關閉

年宵市場2025｜年宵市場開放時間日期

2025年宵花市於1月23日開始，至1月29日（農曆年初一清晨）結束，為期7日。

年宵市場2025｜蘭花是最受歡迎的年花之一！（資料圖片）

香港15個年宵市場一覽2025🌸

今年香港15個年宵花市中，最大最旺的當然是維園年宵，有391個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有148個及126個乾濕貨攤位。下文附有香港15個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

1. 維多利亞公園年宵市場2025

今年維宵年宵花市的快餐熟食攤位，有燒豬肉腸、玉子燒、鐵板魷魚、燒蠔，價錢由$20至$50元不等。為了吸引更多香港人留港消費，就算食物成本上升了，但都沒有隨意加價。

維多利亞公園年宵市場2025 - 分佈圖

開放日期/時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

濕貨攤位：175個

乾貨攤位：216個

快餐攤位：6個

交通：港鐵銅鑼灣站 E 出口，或港鐵天后站 A2 出口

維園花市-最新交通/封路安排

2.旺角界限街花墟公園年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

濕貨攤位：64個

乾貨攤位：66個

快餐攤位：6個

交通：港鐵旺角東站 D 出口，或港鐵太子站 A 出口

旺角界限街花墟公園年宵市場2025 - 分佈圖

旺角年宵市場2025—最新交通/封路安排

3.深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

濕貨攤位：50個

乾貨攤位：36個

快餐攤位：3個

交通：港鐵長沙灣站 B 出口

深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

深水埗年宵市場—最新特別交通及運輸安排

4.黃大仙慈雲山邨中央遊樂場年宵市場2025

開放時間:

1月23至27日：上午9時至晚上11時

1月28日上午9時至 1月29日上午7時

濕貨攤位：40個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：2個

交通：港鐵樂富站 A 出口，或黃大仙站 C2出口

黃大仙慈雲山邨中央遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

5. 觀塘遊樂場年宵市場2025

觀塘遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

濕貨攤位：50個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：5個

交通：港鐵觀塘站 D1 出口

乾貨攤位的商品種類多得令人眼花繚亂。（資料圖片）

6.葵青區葵涌運動場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

濕貨攤位：76個

乾貨攤位：22個

交通：港鐵葵芳站 E 出口

葵青區葵涌運動場年宵市場2025 - 分佈圖

7.荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：30個

交通：港鐵荃灣站，或荃灣西站

荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

8. 大埔天后宮風水廣場年宵市場2025

開放時間:

1月23至26日：上午8時至晚上11時

1月27日：上午8時至翌日凌晨

1月28日上午8時至1月29日上午7時

濕貨攤位：40個

乾貨攤位：15個

快餐攤位：1個

交通：港鐵太和站；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴

大埔天后宮風水廣場年宵市場2025 - 分佈圖

9.沙田源禾遊樂場年宵市場2025

●開放時間:

1月23及26日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

● 濕貨攤位：49個

● 乾貨攤位：26個

● 交通：港鐵沙田站，沿源禾路向東北行；或於沙田站轉乘 60K 小巴；或於旺角乘坐 61S 小巴

沙田源禾遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

沙田年宵市場—最新特別交通及運輸安排

10.上水石湖墟遊樂場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

濕貨攤位：54個

乾貨攤位：19個

交通：港鐵上水站 A4 出口

上水石湖墟遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

11.將軍澳寶康公園年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

濕貨攤位：54個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：2個

交通：港鐵寶琳站 B2 出口

將軍澳寶康公園年宵市場2025 - 分佈圖

12. 西貢萬宜遊樂場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

濕貨攤位：16個

乾貨攤位：4個

交通：可於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢

西貢萬宜遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

13.元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：60個

快餐攤位：2個

交通：港鐵朗屏站

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

元朗年宵市場 - 最新特別交通及運輸安排

14. 屯門天后廟廣場年宵市場2025

開放時間:

1月23及24日：上午9時至凌晨12時

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

濕貨攤位：40個

乾貨攤位：15個

快餐攤位：2個

交通：港鐵屯門站 A 出口，或輕鐵青雲站（路線610，615，615P）

屯門天后廟廣場年宵市場2025-分佈圖

15.東涌達東路花園年宵市場2025

開放時間:

1月23至27日：上午10時至晚上11時

1月28日上午10時至 1月29日上午7時

濕貨攤位：10個

乾貨攤位：17個

交通：港鐵東涌站

東涌達東路花園年宵市場2025-分佈圖

（全文完）