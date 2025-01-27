佐敦禁錮｜3男2女涉禁錮40歲女子提堂　案押後以待查問事主死因

佐敦文匯街文華樓一單位內一名40歲女子被送往廣華醫院搶救後，證實死亡。3男2女涉嫌曾禁錮該女子被控，案件今（27日）於九龍城裁判法院提堂，控方申請將案件押後至3月24日，以待警方進一步調查及索取毒理報告，以證實死者死因。其中3名被告有保釋申請，但控方提出反對，裁判官最後拒絕所有被告保釋，5名被告須全部還押。



案發於文匯街文華樓一單位。(資料圖片)

案發於文匯街文華樓一單位。(資料圖片)

案發於佐敦文匯街文華樓一單位。（林振華攝）

5名被告：陳雋晞（29歲，無業）、張浩維（31歲，送貨員）、吳嘉瑩（女，31歲，無業）、簡潤輝（31歲，無業）、黃淑賢（女，38歲，無業）被控一項非法囚禁他人，指他們於被控於2024年12月28日與2025年1月22日之間，首尾兩日包括在內，在香港九龍油麻地文匯街2號至8號文華樓一單位，襲擊葉凱詩，非法囚禁該葉凱詩，對她造成不利，並違反其意願而將她禁錮。

案件編號：KCCC273/2025