新春花車巡遊｜港熊貓家族登花車拜年　LINE FRIENDS首與觀眾見面

由旅發局主辦的大型花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」，將在今年大年初一（29日）於尖沙咀舉行。屆時將有9架花車表演，包括近期備受歡迎的熊貓家族花車；迪士尼人氣卡通人物Duffy和LinaBell等亦會登上花車與公眾見面。LINE FRIENDS今年也首設花車，跟觀眾打招呼。



今年旅發局主辦的「國泰新春匯演之夜」以「如意新春 喜樂連連」為主題，設9架花車表演。

其中以熊貓為主題的海洋公園「熊貓暢遊香港號」，將設置6隻香港大熊貓的模型，並會加入香港元素，如港式奶茶等。當中盈盈公仔模型坐在車頭，拿着揮春跟市民拜年；樂樂坐在車尾的奶茶杯中；可可拉彩帶慶賀新年，安安則拿起手機跟觀眾自拍。至於兩隻熊貓BB「家姐」和「細佬」，則會坐在花車中間的小帆船上跟一眾市民拜年。

此外，迪士尼卡通人物米奇、米妮、Duffy和LinaBell等亦會登上迪士尼「花開迎福慶蛇年」花車，跟觀眾拜年。隨行將有100名表演員，跟市民慶祝新年。

今年亦有人氣卡通人物LINE FRIENDS為主題的「閃耀蛻變賀新禧」花車，車身設莎莉、熊大等卡通人物的模型。屆時表演員更會穿上LINE FRIENDS服飾表演跳舞。

香港賽馬會今年亦會參加新春匯演，適逢其成立140週年，花車會以140個風車點綴。馬會表示，今次邀請到摺紙藝術家陳柏熹，親自教導「賽馬會躍見新生活」計劃的受惠學童，一同為花車摺出兩個特別風車；馬術隊騎手何苑欣和見習騎師黃智弘將參與巡遊匯演，隨行亦有超過40位表演者獻上精彩舞蹈和醒獅表演，吉祥物「同進啦啦隊」亦會跟市民拜年。

國泰今年的花車則以揮春作裝飾，並在車頭裝設一架客機，寄寓讓每個家庭展開歡聚旅程。

至於旅發局今年的花車，則以「喜樂連連」作主題，取蛇形態為城市連繫福運。車身亦設巨型燈籠裝置，將城市的節慶活動化成視像。

此外，優質旅遊服務協會、澳門旅遊局及亞洲旅遊交流中心今年亦將設花車。

年初一當日傍晚6時起有預熱表演，晚上8時巡遊隊伍將會從文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道和彌敦道巡遊，以喜來登酒店為終點。