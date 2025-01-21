新春花車巡遊｜跳繩港隊偕國際高手獻技　本地街舞冠軍隊伍首亮相

由旅發局舉辦的新春花車巡遊「國泰新春國際滙演之夜」大年初一（29日）在尖沙咀登場，為連串賀歲盛事打響頭炮。當晚將有9輛花車、46支環球表演隊伍參與，表演陣容更勝去年。 其中，本地隊伍正密鑼緊鼓準備，當中包括港隊跳繩代表，以及曾經攞過世界舞蹈大賽香港站冠軍的街舞隊伍。



何卓錡及李俊明曾赴巴黎奧運表演

2024巴黎奧運曾在協和廣場獻技的香港跳繩代表隊，將參與巡遊並表演曾登上奧運舞台的高難度招式。負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷（Tina）表示，總會榮幸繼續參與新春花車匯演，今次並邀請來自四大洲的頂尖跳繩高手，匯聚香港獻技，

港隊會有24位本地運動員參與匯演，除曾獲邀為巴黎奧運表演的何卓錡、李俊明；還有曾在2018年和2021年世界跳繩錦標賽，奪得男子個人冠軍的張柏鴻。

來自美國、法國、澳洲和日本等地的11位頂級跳繩健兒，也將與香港跳繩代表隊一同切磋技藝。當中包括7位奧運選手，以及擁有72項世界冠軍的澳洲跳繩高手、中國首席女跳繩運動員等。

街舞隊伍Chestroll Dance Crew屢獲殊榮

至於本地街舞隊伍Chestroll Dance Crew為首次參加滙演，該隊伍於世界舞蹈大賽中屢獲殊榮，包括榮獲2019及2023年的世界舞蹈大賽香港站冠軍，以及2024年韓國HARUCompetition冠軍。

隊伍總監為著名排舞師黃晉洋（Oceann），曾與姜濤、張敬軒、陳凱詠、肥仔（Fatboy）等歌手合作。他表示，是次表演涵蓋非洲流行舞（Afro Dance）、Krumping、 Urban Choreo等多種舞蹈範疇，採用節奏明快的南非音樂Amapiano，希望為觀眾送上活力，並藉盛事推廣街舞文化。

花車及演出初二及初三移師大埔林村

另外，為延續新春國際匯演熱潮，旅發局今年與「香港許願節」聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村。市民旅客於1月30至2月13日期間，於林村許願廣場可觀賞多部花車，更可於大年初二（1月30日）及大年初三（1月31日）欣賞多隊「新春國際匯演之夜」內地及國際表演隊伍的「升級版」表演。部份團隊亦會於初二及初三，到城中不同商場表演。