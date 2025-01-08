花車巡遊2025懶人包｜9架花車搶先睇！表演嘉賓/時間/交通一文看

花車巡遊2025｜由旅發局主辦的新春花車巡遊匯演將於1月29日（農曆大年初一）在尖沙咀舉行！今年匯演共有多達55隊表演團隊參與，包括9輛花車和12支本地表演隊伍，還有來自14個國家和地區的隊伍出演。想知花車巡遊的日期、時間、地點，以及觀眾席門票安排，就要留意以下詳情啦！



花車巡遊2025｜多達55個團體參與 人氣韓團Kep1er、LINE FRIENDS助陣

花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將於1月29日（農曆大年初一）晚上8時開始，在尖沙咀文化中心出發。活動今年將以「如意新春 喜樂連連」為主題，共有多達55個表演團體演出，陣容比以往更鼎盛。表演團隊包括9輛花車、16個內地及國際隊伍，以及12支本地表演隊伍，另有18隊本地隊伍沿巡遊路線演出。

不得不提，這次活動有20隊團體為首次參與，當中包括泰國男團LYKN、K-Pop女團Kep1er，以及人氣卡通LINE FRIENDS，以帆船外形的花車「閃耀蛻變賀新禧」現身，熊大等角色更會穿上「Y3K風格」衣服登場。

花車巡遊2025｜時間及地點詳情

日期：2025年1月29日

時間：晚上8時至9時45分；下午6時有預熱表演

地點：尖沙咀香港文化中心廣場為起點



花車巡遊2025｜交通方法

有興趣的朋友，可乘搭港鐵到尖沙咀站或尖東站出口，再步行前往巡遊途經的街道，包括廣東道、海防道及彌敦道。提提大家，活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，有關封路安排有待官方公布。

花車巡遊2025｜巡遊路線圖

花車巡遊匯演將以尖沙咀香港文化中心廣場為起點，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。第一輛花車約在晚上8時30分到達廣東道，然後在晚上9時到達彌敦道，而最後一輛花車約於晚上10時30分抵達終點。

花車巡遊匯演路線參考（香港旅遊發展局）

花車巡遊2025｜9輛花車搶先睇

今年匯演將有9輛花車登場，除了人氣卡通LINE FRIENDS的花車外，當中不少花車更會擔當「香港旅遊大使」角色，並融入香港的地道元素，例如近期大熱的大熊貓，將聯乘香港特色美食奶茶登場。此外，放置了140個風車的香港賽馬會花車，以及香港迪士尼樂園花車的造型亦同樣充滿特色。

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花車巡遊2025｜表演隊伍詳情

除了特別邀請到韓國女團Kep1er及泰國人氣男團LYKN出席外，今年亦邀請了法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國等地團體參與。

【1】環球選秀節目優秀隊伍

當中包括環球選秀節目優秀隊伍，如奪得2020年《全美一叮》冠軍賽第一名的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh；以及2023年《印尼一叮》首獲「黃金按鈕」（Golden Buzzer）、來自印尼的舞蹈團 BRAVERY DANCERS等表演團體。

【2】中國表演隊伍

中國表演隊伍方面，有第十四屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍陝西表演藝術團，以及主力《樂舞敦煌》表演的甘肅省歌舞劇院。

【3】本地表演隊伍

本港亦有12支本地隊伍出場表演，包括曾於2019年和2023年世界舞蹈大賽（香港站）中奪冠的Chestroll Dance Crew、在國際賽事中屢獲佳績的SDM爵士芭蕾舞學院，以及參與匯演多年的中國香港跳繩總會等。

【4】街頭熱身派對

在花車巡遊開始前約兩小時，即傍晚6時，將會有18個本地表演團體，沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演。當中包括卓藝舞蹈學院、BLS 香港韓風舞蹈中心、夢芝舞蹈團、Cosplay Team BaLance、Dance Art Plus、紅鼻子小丑團等。

花車巡遊2025｜觀眾座席門票詳情

此外，花車巡遊期間，在香港文化中心、廣東道及彌敦道均設有觀眾席。門票售價分別為480元、450元及300元，將在2025年1月11日（星期六）上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售。數量有限，售完即止。

旅發局九龍旅客諮詢中心地址：尖沙咀天星碼頭

開放時間：每日上午8時至晚上8時

查詢熱線：2508 1234（每日上午9時至下午6時）



花車巡遊2025｜觀眾座席最佳觀賞位置

如果想率先看到巡遊隊伍登場，可選擇位於巡遊路線起點的A、B區。不過要注意，B區雖為主舞台，但部分座位的觀賞視線會局部受阻。如想經濟實惠一點，建議也可選擇接近觀景台，票價稍便宜一點的C區座位。

A區：香港文化中心廣場A區座位（主舞台）；$480／位

B區：香港文化中心廣場B區座位（主舞台，部分座位的觀賞視線會局部受阻）；$450／位

C區：香港文化中心廣場C區座位（近觀景台）；$300／位

D區：廣東道D區座位（新太陽廣場外）；$300／位

E區：彌敦道E區座位（中間道交界）；$300／位



花車巡遊2025｜門票購買流程 長者及兒童可獲半價

入場券由1月11日上午時起公開發售，每位訪客會先獲發1個號碼牌，及後可於當日指定時間選擇座位及購買入場券。每人每次限購4張入場券。

國泰會員：

出示會員卡購買入場券，可享港幣$50折扣優惠。每位會員可以用優惠價購買最多2張入場券。



65歲或以上長者及3至11歲兒童：

可獲半價優惠。優惠入場券持有人必須是香港居民，並出示有效之身分證明文件，方可進場。3歲以下幼童不佔座位，可免費進場。



花車巡遊2025｜免費觀賞巡遊匯演或直播詳情

市民除了可於巡遊路線沿途的有利位置免費欣賞表演，如果想避開人潮，安坐在家中觀賞巡遊的朋友，當日也可於無線電視翡翠台（晚上8時至9時45分）觀看現場直播。

花車巡遊2025｜花車展覽及舞台表演

花車巡遊匯演結束後，花車將於大埔林村許願廣場公開展出，金可在1月30日（年初二）至2月13日（元宵節翌日）期間前往觀賞及拍照留念。另外，在年初二（1月30日）及年初三（1月31日），多隊內地及國際表演隊伍亦會在林村表演。

花車巡遊匯演結束後，部分花車將於大埔林村許願廣場公開展出。（香港旅遊發展局）

花車公開展覽詳情：

日期及時間：

2025年1月30日（年初二）至2月4日（星期二）上午8:30至晚上10:00

2025年2月5日（星期三）至2月12日（元宵節翌日）上午8:30至晚上7:00

2025年2月13日（星期四）上午9:30至下午5:30

地點：大埔林村許願廣場



中國內地及國際表演隊伍詳情：

日期：1月30日及1月31日（年初二及初三）

地點：大埔林村許願廣場



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