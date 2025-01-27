入境處年結｜郭俊峯：緬甸獲釋29歲港人　將於今日稍後時間回港

緬甸詐騙營連日來引起廣泛關注，入境事務處今日（27日）舉行年結記者會，處長郭俊峯表示，保安局至今接28宗求助，當中17人已返港，早前獲救的29歲男子今日（27日）稍後時間會在專責小組成員陪同下回港，處方會按家屬及當事人意願就餘下求助個案提供適切意見及可行協助。



圖示專責小組成員與獲救港人（左二）1月24日在曼谷的拘留中心見面。(政府新聞處)

早前一名29歲男子在泰國方營救下獲釋，現已由緬甸返回泰國。入境處處長郭俊峯今在年結記者會指，在港方專責小組連日協調下，今日稍後時間會在小組成員隊同下回港。

他表示，保安局共接獲28宗港人涉在東南亞被禁錮個案，當中17人已返回港，連同今日回港港人，餘下10人入境處會按當時人家屬意願提供適切意見及可行協助。

郭強調會致力加強預防性工作，利用宣傳增加市民增加國家對領事保護認知，以及外遊安全意識，包括今年6月已聯同駐香港特派員公署舉辦領事保護宣傳月，宣揚相關資訊。