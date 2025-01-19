北上南下｜35萬港人周六北上增3.7%　17萬內地客來港創國慶後新高

農曆新年將至，不少港人北上辦年貨，昨日（18日，星期六）趁周末北上人數有35萬人次，按周增加3.7%。同日有17萬內地旅客入境，北上南下「逆差」為18萬人次。



昨日17萬來港內地旅客比過去聖誕、除夕和元旦單日還要多，為去年10月初國慶黃金周後近四個月單日最多。香港與深圳相連的六個陸路出入境口岸，昨日錄得約10.5萬內地旅客訪港，估計大部分為深圳旅客，較對上周六（11日）多約1.5萬人，與去年12月14日重推深圳居民一簽多行後的高峰相若。



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42.6萬人昨日出境 82.3%北上

根據入境處數字，昨日香港居民出境有425,887人次，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭口岸出境人數，有350,641人次經不同陸路和水路口岸到內地，佔總數82.3%，較對上周六多約1.2萬人次或3.7%。昨日經羅湖口岸出境有113,331人次，落馬洲支線有90,942人次，深圳灣則有59,024人次。

內地客來港按周增20.6% 北上南下逆差縮窄

內地訪客昨日有170,329人次，較對上一個周六141,224次，升約20.6%。北上南下逆差逾約18萬人次，較對上周六的19.6萬人次縮窄。

根據入境處資料，對上內地客遊入境高峰期為去年12月14日的161,075及12月21日的169,596人次，昨日均已打破，為自去年十一國慶黃金周首四日（18.4萬至22.2萬不等）後單日新高。

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10.5萬人經與深圳相連口岸入境 一簽多行復推後次高

深圳居民一簽多行自去年12月重推一個半月以來，在香港與深圳相連的六個陸路出入境口岸，昨日錄得約105,613名內地旅客訪港，較對上周六多1.5萬人，只比去年12月14日星期六的105,778名內地旅客少約150人。

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