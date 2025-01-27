入境處：滿7歲兒童首季可用e道　研私家車乘客容貌識辨過關免落車

入境事務處今日（27日）舉行年結記者會，公布4項e道新措施，包括今年首季會調整e道適用年齡，放寬至年滿7歲持有效特區護照及香港永久性居民身份證兒童可使用，利用容貌識辨出入境，料20萬名兒童受惠。



其餘3項仍在研究階段，包括今年第3季在機場入境大堂設新款e道，市民回港不需證件或手機二維碼，單靠容貌掃描可入境；另研私家車出入境以容貌識辨代替證件，毋須下車過關，以及在新皇崗口岸研用三道閘門自助通道設計，推合作查驗一次放行。



入境事務處今日（27日）舉行年結記者會，公布4項e道新措施。（資料圖片/盧翊銘攝）

將共推e道四項新措施 兒童過關都可用容貌識辨

入境處處長郭俊峯今日在入境處年結表示，正進一步擴展e道功能，並推出4項新措施。他指今年首季調整香港永久性居民適用年齡，放寬至7歲持有效特區護照及香港永久性居民身份證兒童可用，並利用容貌識辨入境。

他指放寬e道年齡的測試已入最後階段，今日會詳細公布，預計20萬名兒童可用，但呼籲日後家長亦應帶備兒童的特區護照。

機場入境大堂第3季推新款e道 不需登記或證件過關

郭俊峯指另外3項則仍在研究階段，包括今年第3季在機場入境大堂推新款e道，港人不需預先登記、不需出示任何證件或二維碼，即可用容貌掃描進入e道，全自助入境手序、全程零接觸，輕鬆自助過關。

新皇崗口岸研用三道閘門自助通道設計

他又說正正研私家車入境善用新科技方案優化服務，去年4月與應科院簽訂合作協議，正著力推行私家車過境以容貌辨識代替旅行證件；他稱重建後的新皇崗口岸是首個合作查驗一次放行模式合案，故正研究用三道閘門自助通道設計，推合作查驗、一次放行的出入境模式。