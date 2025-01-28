拜年賀禮割價　丹麥藍罐曲奇售價失守$100大關　百佳金莎$70有找

今日（28日）年廿九大除夕，明日（29日）就是大年初一，相信不少人早已購買拜年賀禮，不過早買就蝕本。《香港01》記者在年廿八（27日，昨日）巡查超市及藥房等商戶後發現，拜年賀禮「藍籌」丹麥藍罐曲奇908克裝，近日被零售店「莊家」拋售，百佳及惠康已減33%至每罐105元，將軍澳新都城的UNY近日更降至98.4元，「百元紅底不保」。



另一「藍籌」金莎朱古力24粒裝同樣受「沽壓」，百佳「售價」已由「原價」144.5元「腰斬」至69.9元，也比一周前（20日）的「售價」94.5元大減26%。



有學者分析指，由於超市需要採取積極的態度，提高進貨量謀求最大的利潤，惟近年本港掀起北上消費潮，賀年貨品一旦淪為「蟹貨」，超市只能減價促銷，否則向供應商退貨，則要增加物流及存倉等開支。



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百佳和惠康丹麥藍罐曲奇去年底索價$156.5 最近一周再跌12.5%

本港近兩年掀起北上消費熱潮，農曆新年前到深圳辦年貨，亦成為社會新常態，究竟本港零售業正面對什麼衝擊？《香港01》記者昨走訪葵芳多間零售商戶，包括兩大連鎖超市、便利店、藥房及平價超市，結果發現兩大常見賀年食品，即908克裝藍罐曲奇及24粒裝金莎，竟出現不同程度的減價潮。

根據「消委會網上價格一覽通」資料，以百佳和惠康（及同系Market Place）為例，丹麥藍罐曲奇908克裝去年底售價156.5元，其後拾級而下，於1月3日至4日減至148元，其後1月11日再減至138元，1月16日至17日繼續減至120元，至1月22日跌至108元，到1月26日減至105元，即近一個月累計跌幅達32.9%，最近一周已急挫12.5%，即將失守100元「大關」。

消委會資料顯示，丹麥藍罐曲奇908克裝售價由1月20日的120元，到1月27日減至105元。(消委會網頁截圖）

新都城UNY丹麥藍罐曲奇$98.4 平過細罐裝

不過低處未算底，將軍澳新都城的UNY，丹麥藍罐曲奇908克裝每罐售價近日已跌破100元，每罐賣98.4元，比正價176.5元低44%，甚至比受歡迎程度較低的681克裝便宜6.6元。

在將軍澳新都城商場的UNY，近日丹麥藍罐曲奇908克裝每罐賣98.4元。(倪清江攝）

超市金莎大割價至$69.9 追近街坊藥房水平

至於24粒裝金莎朱古力，走勢與藍罐曲奇相近，兩大超市去年底同樣索價104元，其後在1月10日先減至94.5元，再在1月24日減至84元，直至記者於昨日格價更發現，百佳竟大割價減至69.9元，即近一個月累計跌幅達32.8%。與此同時，鄰近的街坊藥房只售68元，換言之大財團與小店的定價已非常接近。

根據記者格價的資料顯示，兩大連鎖便利店定價最高，其次是萬寧及屈臣氏，至於兩大超市經過不斷減價後，最新價格與藥房不相伯仲。

24粒裝金莎朱古力售價以百佳最便宜，70元有找。(消委會網頁截圖）

不過有市民仍抱持觀望，街坊李女士也留意到賀年食品相比過去便宜，但她認為目前定價不夠低，稱「老人家冇咁多錢」，明言藍罐曲奇減至數十元才會考慮入貨。

學者料北上消費熱潮影響 超市或要減價促銷

恒生大學市場學系高級講師殷暉表示，百佳及惠康兩大本地超市集團，在疫情過後同樣面臨危機，雖然近年本港租金降低，某程度上可舒緩成本壓力，惟受到港人北上消費熱潮，以及人力成本上升等因素影響，百佳的營業額也無可避免縮減，按年下跌10%以上。

恒生大學市場系高級講師殷暉。（受訪者提供圖片）

殷暉又指，從市場學角度而言，超市管理層期望在節日賺取最大利潤，惟只有採取積極的態度，提高進貨量方可謀求最大利潤。他估計，由於臨近歲晚，超市只能減價促銷賀年食品，否則向供應商退貨要增加物流及存倉等開支。

殷暉認為，香港在過去20年的黃金期「太成功」，當高峰期過後，零售業需要求變，例如花心思出招吸引顧客。至於不願求變的商戶，未來則將會迎來巨大挑戰。