土瓜灣60年蘇記麵食家光榮結業　熟客不捨老店消失：有得食快來食

逾60年歷史的土瓜灣蘇記麵食家早前宣布於年廿九、即今日（28日）為最後營業日，又在結業告示寫上「聚有時散亦有時，除夕邀君來笑別」。來到最後一天，不少熟客應邀來笑別「蘇記」，中午時豬手及炸魚皮等招牌食品已售罄，水餃亦因大賣而一度暫停，需由店家趕工製作，老闆娘蘇女士表示「賣晒就收爐」，隨時提早拉閘關舖。



蘇記麵食家今日年廿九最後營業，不少熟客專程來捧場吃招牌雲吞麵和水餃麵，老闆娘忙碌中不忘笑別食客。(黃浩謙攝)

中午12時，位於土瓜灣落山道的蘇記麵食家今日為最後營業，不少熟客專程來捧場，店內座無虛席，亦有10多人在店外排隊，等待入座，也有不少顧客買外賣，在店舖內外拍照留念。不過，也有街坊經過時才知道蘇記今日結業，露出訝異的表情。

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蘇記麵食家今日年廿九最後營業，不少熟客專程來捧場吃招牌雲吞麵和水餃麵。(黃浩謙攝)

雖然店方稱今日預算的食材，應該足夠全日供應，惟甫開店僅一小時，其招牌豬手和炸魚皮已火速售罄，招牌水餃亦供不應求，需要一度暫停，店員忙着趕工製作補貨。店方預計有可能會提早收爐關舖，「賣晒就關門」。

網絡紅人司徒夾帶因為以前公司在附近，與妻子搬出來住時也居於附近，當時經常來蘇記用餐，今日專程來光顧懷緬一番。(黃浩謙攝)

食客除了居住附近的街坊，也有不少舊顧客專程來懷緬一番，包括網絡紅人司徒夾帶。他稱以往很少在老店結業當日光顧，但因為以前公司在附近，與妻子搬出來住時也居於附近，當時經常來蘇記用餐。對於老店結業，他說「唔只呢一區」，認為大家應該珍惜老店「有得食好食」。

熟客任先生稱中學時期常來光顧蘇記，今日專程來懷緬一番。(黃浩謙攝)

任先生亦趁蘇記最後一天營業來吃午餐，他說其父母中學時已開始光顧蘇記，本身亦自中學起經常光顧蘇記，至今已有30多年。他盛讚蘇記出品，「如果唔好食就唔會咁多人食」。對於老店愈來愈少，他認為無可避免，但有人接手當然好。