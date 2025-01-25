70年老字號羅富記粥麵專家結業　員工不捨主僕情：好難搵返好老闆

有70年歷史的老店羅富記粥麵專家今日（25日）結業，不少熟客紛紛前去其位於德輔道中及擺花街的分店重溫滋味。負責收銀的洪小姐在羅富記工作了13年，她指這兩天「忙到踢晒腳」，雖然辛苦但很高興見到這麼多客人來捧場。她又透露老闆已提早一個月支付工資及花紅，認為老闆「好好人，咁好嘅老闆好難搵返」。



有70年歷史的老店羅富記粥麵專家今日（25日）結業，不少熟客紛紛前去其位於德輔道中及擺花街的分店重溫滋味。（歐嘉樂攝）

有70年歷史的老店羅富記粥麵專家今日（25日）結業，位於德輔道中及擺花街的分店座無虛席。（歐嘉樂攝）

有70年歷史的老店羅富記粥麵專家今日（25日）結業，不少熟客到擺花街的分店重溫滋味。（歐嘉樂攝）

羅富記粥麵專家有逾70年歷史，據員工所指，首間店舖於1989年開張，直至疫情才結業。而位於擺花街的分店則於1992年開業。洪小姐笑言自己與廚師相比，年資算淺。她又大讚一眾老師傅功勞不少，因為全靠他們才可將老店味道保存，「就算你外國返嚟都食得返嗰隻味」。洪小姐又謂，老闆本想低調結業，因為不想員工辛苦，加重他們的工作量，而這兩天的確「忙到踢晒腳」，但很高興有這麼多客人來支持。

負責收銀的洪小姐在羅富記工作了13年，她指這兩天「忙到踢晒腳」，雖然辛苦但很高興有這麼多客人來捧場。她透露老闆已提早一個月支付工資及花紅，認為老闆「好好人，咁好嘅老闆好難搵返」。（歐嘉樂攝）

最後一日營業，羅富記擺花街分店中午已有人排隊，前來光顧的客人絡繹不絕，高峰時有20餘人在分店外等候。至下午1時30分，該分店的粥麵食品已全部售罄，只有馳名蜆蚧鯪魚球可下單，但仍有不少客人入座。洪小姐呼籲客人前去德輔道中分店。

羅富記除蜆蚧鯪魚球外，粥品亦深受客人歡迎。負責粥品的林師傅今年已69歲，在羅富記工作了數十年。他說羅富記結業後，自己也打算退休，這麼多年也沒甚麼捨不捨得，亦尊重和明白老闆的決定。林師傅又感謝客人喜歡他煮的粥品。

負責煮粥的林師傅今年已69歲，在羅富記工作了數十年。他說羅富記結業後，自己也打算退休。（歐嘉樂攝）

顧客許小姐以前在羅富記擺花街分店樓上的單位居住，後來移民到新加坡，今次回港探親時得知羅富記結業，於是便特地來「幫襯」緬懷一番。她指自己自爺爺那代起，三代人都經常來羅富記用餐，許小姐的父親當年亦經常到羅富記買粥、麵得給嬤嬤吃。所以她覺得除了食物美味，羅富記亦累積了她一家人的回憶。用餐後，許小姐更外賣了蜆蚧鯪魚球，並在門外拍照留念。

同為熟客的羅先生，10多歲時已經常光顧羅富記，昨日買了餛飩麵，今日再來買蜆蚧鯪魚球。對於羅富記結業，他表示「今時今日冇辦法㗎啦，在心中」。羅先生亦拿出手機，在店內與兩位煮麵及煮粥的師傅合照。