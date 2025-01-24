70年老字號中環羅富記粥麵專家周六結業 網民不捨馳名蜆蚧鯪魚球
撰文：譚皚璧
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臨近歲晚，再有老字號店舖傳出離場消息。有逾70年歷史的「羅富記粥麵專家」位於中環的兩間店舖，將於明日（25日）全線結業，有指是店東退休並準備移民，所以決定結束多年心血。有關消息近日傳出後，即引來不少網民嘆可惜，不捨羅富記的馳名蜆蚧鯪魚球。
近日有網民在網上平台發文，指位於中環擺花街及德輔道中的羅富記粥麵專家將於1月25日全線結業。該網民指羅富記結業是因為「老闆將會退休移民…全部斷捨離」，並指羅富記是港島中西區街坊及港人的集體回憶，籲街坊把握最後機會去光顧，引來大批網民留言回應，稱最捨不得羅富記的蜆蚧鯪魚球、粥品和「細蓉」雲吞麵。
據了解，「羅富記」品牌自1920年代由中山人羅家富創立，至1948年後人羅焯林來港創業，將羅富記同家鄉名物炸鯪魚球一併帶來香港，現已承傳兩代。
翻查資料，羅富記位於中環擺花街自用多年的地舖連閣樓，曾於2021年放盤求售，該地舖面積約1,000平方呎，閣樓約800平方呎，合共約1,800平方呎，資料顯示於1991年以450萬元一併購入，當時曾以意向價6,500萬元放售，呎價約36,111元。
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