除夕｜市民買餸備團年飯　海鮮檔嘆生意差　市民嫌食材貴

今日（28日）是農曆年廿九，亦是大除夕，不少市民到街市買餸，準備團年飯。有市民預計花費過千元買海鮮，雞和蔬菜等，發覺食材價格較去年貴，但「一年一次，貴平都要買㗎啦」。有海鮮檔主指生意比往年「跌咗好多」。



雞檔檔主玲姐指今日生意不錯，她亦有調高了活雞零售價，較平時貴約一成。（歐嘉樂攝）

早上9時許，在九龍城街市已迫滿來買餸的市民，其中最多人光顧的雞檔，依然人頭湧湧。檔主玲姐表示指今年過年氣氛很好，她有趁過年略為加價，加幅約一成。她表示，最受歡迎的新界農場雞價格，約每斤120元。

市民都習慣買燒肉過年拜神，燒臘舖見長龍。（歐嘉樂攝）

不過海鮮檔「二友海鮮」負責人利小姐指，今年來買餸的人流比往年減少，「市道唔好吖嘛」。利小姐說，顧客減少，今年都不敢入太多貨，亦不像往年般會在過年時加價：「生意唔好，冇得貴。」她表示，海蝦維持每斤160元，淨腩脆肉鯇則維持每斤148元。

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同樣位於九龍城的「地茂館燒味粥麵餐廳」，亦有外賣燒味，負責人陳女士亦指燒味生意大跌兩、三成，又說不會考慮減價：「條街冇人，點減價都冇用。」

市民李小姐在九龍城街市買了雞拜神，亦買了蔬菜煮齋，預計今晚團年飯使費約千多元。她直指食材貴了，但「一年一次，貴平都要買㗎啦」。

海鮮檔負責人利小姐指，今年人流比往年少，他們不敢抬高海鮮價格。(歐嘉樂攝）