團年飯消費降級　旺丁不旺「材」　酒樓：不叫東星斑改叫沙巴龍躉

蛇年將至，不少家庭近日吃團年飯。旺角倫敦大酒樓上周五至本周日（24至26日）的晚市滿座，顧客量已追近疫情前水平。不過港人似乎出現消費降級，酒樓每圍枱的消費金額，由過往約6,000元減半至3,000元，負責人說︰「以前分分鐘叫條東星斑，再整隻南澳龍蝦，𠵱家就沙巴龍躉，再叫隻西澳龍蝦仔。」



餐飲聯業協會會長黃家和指，港人不再留在家中品嚐盆菜，加上各類因素拉上補下後，估計業界整體生意額升10%。「北上達人」西DorSi亦分析指，內地的貴價食材如澳洲澳蝦等高於本港，加上攜帶長者北上不便，故大部份港人傾向留港團年。



▼2024年2月9日年三十晚 香港旺角酒樓團年飯▼



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酒樓上周五至本周日晚市滿座 顧客量追近疫前2018年

本港餐飲業市道回暖，位於旺角的倫敦大酒樓早前冬至座無虛席，副總經理蘇萬誠今日（27日）表示，明晚（28日）年廿九大除夕晚市的訂座率僅七成半，估計不少顧客由於外遊或回鄉探親等，已提早吃團年飯，因此上周五至周日晚市滿座，顧客量已追近疫情及社會運動前的2018年。

經濟不景旺丁不旺財 每枱消費比疫前減半

蘇萬誠發現縱使顧客量回升，消費金額卻出現下跌的跡象，以致總營業額仍然追不上疫前水平，例如每圍枱由過往約6,000元減半至3,000元。他估計與本港經濟不景有關，部份負資產或股市持大量蟹貨的市民，更傾向節省團年飯開支。

以前分分鐘叫條東星斑，再整隻南澳龍蝦，𠵱家就沙巴龍躉，再叫隻西澳龍蝦仔。東星斑成本過千蚊，龍躉就百幾蚊，銀碼爭好遠。 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

整體團年飯生意額按年升10% 受惠於港人願意外出團年

餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業今年團年飯的生意額，相比去年升10%，雖然人均消費稍為降低，但港人終於走出疫情的陰霾，不再留在家中品嚐盆菜，更願意與家人外出團圓；加上來港商務接洽的內地企業增加，因此拉上補下後，整體生意額出現輕微反彈。

被問到港人北上熱潮對業界的影響是否已減少，黃家和認為北上風氣難以逆轉，但最重要是吸引港人外出用餐，只要食肆生意額回升，更多商戶願意延長營業時間，讓香港重新恢復夜經濟。

▼2024年十一國慶黃金周 香港旺角酒樓團年飯▼



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黃家和料餐飲業蛇年繼續回暖︰未至於啲人睇得咁悲觀

黃家和對蛇年抱持樂觀態度，由於中央近年推出大量措施支持經濟，加上美國總統特朗普上任後，不如預期對華採取強硬的措施，再者一簽多行於去年底實施後，業界已逐漸能夠受惠，估計來年市道繼續回暖。

無論內地旅客過唔過夜都好，點樣都係要食，所以對香港未至於啲人睇得咁悲觀。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

▼2024年2月9日年三十晚 深圳一間粵菜館團年飯▼



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深圳網紅酒樓預訂爆滿 幾乎全部本地人訂枱

另一邊廂，深圳酒樓「觀蠔海鮮．粵菜．點心」暫有四成港人訂枱，店長劉小紅分析指，由於內地新春的假期悠長，不少顧客回老家過年，因此港人訂枱的比例較高。至於另一間網紅深圳酒樓透露，雖然年廿九的預約爆滿，但幾乎全部訂枱為深圳本地人。

西DorSi︰內地澳洲龍蝦價錢比香港貴

「北上達人」YouTuber西DorSi分析指，除了家人居於內地的港漂或新來港人士外，大部份港人傾向留港團年。他解釋，港人重視團年飯，一般更願意花錢大魚大肉迎接新一年，惟內地酒樓卻甚少採用貴價食材。

西DorSi以港人熱愛的澳洲龍蝦為例，由於內地當局上個月才撤銷澳洲的貿易限制，因此價格高於香港，再加上攜同長者北上深圳較為不便，種種因素導致港人望而卻步。